Generali Assicurazioni è la più importante compagnia in Italia, terza in classifica per fatturato a livello europeo. Circa otto milioni di persone hanno scelto di sottoscrivere una polizza con questo gruppo: vediamo quali sono i servizi offerti, quali sono i loro costi e dove si trovano le loro filiali sul territorio nazionale.

Servizi per la clientela privata e filiali sul territorio

Per quanto riguarda la clientela privata, il catalogo di Generali Assicurazioni è suddiviso in cinque categorie:

Auto e mobilità , con soluzioni per l’auto, per gli altri veicoli e per i viaggi;



Casa e tempo libero , con polizze dedicate alle case, ai condomini, allo sport e al tempo libero;



Salute e famiglia , con servizi dedicati alla salute, alla tutela e agli amici a quattro zampe;



Risparmio e futuro ;



Previdenza .



Circa una famiglia su tre ed un’impresa su quattro hanno stipulato una polizza con Generali Assicurazioni. Uno dei punti di forza del gruppo è la capillarità della sua rete sull’intero territorio nazionale. Ci sono circa quarantamila distributori, ma sono disponibili anche i canali della bancassicurazione e dell’online. In Italia ci sono più di 1.400 agenzie e più di 2.300 agenti. Per trovare il punto vendita più vicino è sufficiente andare sul sito ufficiale della compagnia (raggiungibile all’indirizzo www.generali.it) ed inserire il proprio comune nell’apposito campo di ricerca: sulla mappa compariranno le filiali più vicine, con indicazione dell’indirizzo, degli orari di apertura e dei contatti; è anche possibile prenotare un appuntamento direttamente dal sito.

Sedi e contatti

L’attività di Generali Assicurazioni si divide in quattro sedi: a Milano, in piazza Tre Torri 1, c’è la sede dedicata alla liquidazione danni e business corporate, a Mogliano Veneto, in via Marocchese 14, c’è la sede dedicata ai settori vita, previdenza e danni alle imprese, a Roma, in via Bissolati 23, c’è la sede dedicata ai danno non auto retail, enti pubblici e il customer service, a Torino, in via Mazzini 53, c’è la sede dedicata alla linea auto e alla distribuzione di prodotti e servizi nel nord-ovest.

L’indirizzo di posta elettronica certificata è generaliitalia@pec.generaligroup.com. Nella sezione Assistenza del sito ufficiale sono disponibili tutte le informazioni e le istruzioni sul come comportarsi nelle varie situazioni. È possibile segnalare un sinistro anche utilizzando WhatsApp mandando un messaggio al numero 335.1501033. Inoltre la compagnia è molto attiva sui suoi profili social su Facebook, Twitter ed Instagram.

Come calcolare i costi delle polizze Generali Assicurazioni

Per conoscere i costi delle polizze è possibile recarsi d persona presso una delle tante filiali, oppure sfruttare lo strumento disponibile sul sito. Grazie al simulatore online è possibile calcolare i preventivi per le assicurazioni auto, moto, natanti, altri veicoli, casa, vita e previdenza. L’utilizzo del simulatore è molto semplice: ad esempio, per calcolare il costo dell’assicurazione auto basta inserire il numero di targa, la data di nascita ed un indirizzo email.