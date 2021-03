Quali sono le novità in merito al Bonus mobili 2021? La legge di Bilancio 2021 ha prorogato la validità del bonus mobili per le spese sostenute nell’anno in corso, incrementando da 10.000 a 16.000 euro il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione.

Bonus Mobili 2021: a chi spetta?

Il Bonus Mobili 2021 è un’agevolazione che spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio quali:

ristrutturazione edilizia;

manutenzione straordinaria;

restauro e risanamento conservativo;

ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi.

Il Bonus mobili 2021 è pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (nonché A per i forni), destinati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione fiscale deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

Bonus Mobili 2021: come funziona?

Il Bonus Mobili 2021 consente di usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

Per beneficiare del Bonus Mobili 2021 è necessario realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.

La detrazione spetta al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio.

Il Bonus Mobili 2021 si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi persone fisiche).

Bonus Mobili 2021: modalità di pagamento

Per beneficiare del Bonus Mobili 2021 è necessario che l’acquisto dei beni agevolabili (incluse le spese di trasporto e montaggio) avvenga con:

carta di debito/credito o bancomat;

bonifico bancario o postale.

Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari o contanti.

Bonus Mobili 2021: acquisti per cui spetta la detrazione

Il Bonus Mobili 2021 spetta per i seguenti acquisti:

mobili nuovi,

elettrodomestici con classe non inferiore alla A+ (alla A, in caso di forni e lavasciuga).

Bonus Mobili 2021: importo detraibile

La detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 16.000 euro (10.000 euro per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2020) in riferimento alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.