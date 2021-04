I Big Data, detti anche megadati in italiano, rappresentano la raccolta più completa di elementi che consente di analizzare il mercato per necessità di business. Molte aziende, per ottimizzare le vendite e creare nuovi approcci di marketing, raccolgono questi big data tramite i professionisti del settore, ad esempio con le ricerche di mercato. Le modalità più efficienti non sono quelle che vedono coinvolti operatori telefonici impegnati in lunghe interviste all’utenza (spesso non sufficientemente attendibili), ma quelle che prevedono ricerche mirate attraverso il web e i canali digitali, ormai diffusi in ogni ambito.

Come fare ricerche di mercato in maniera efficiente

Effettuare quindi ricerche di mercato richiede un’attenta valutazione degli obiettivi aziendali. Per raggiungere risultati ottimali è importante attribuire la giusta importanza a tutte le fasi che questo processo richiede. La prima, denominata di “listening”, ovvero di ascolto attivo, è fondamentale per cogliere quelle che sono le reali esigenze del cliente, capire le criticità da correggere e le aree d’intervento, così da sapere esattamente cosa cercare e dove.

Successivamente, le migliori aziende impiegano dei software altamente professionali dedicati alla “scansione” pressoché completa del web: in pochi minuti è così possibile giungere a discussioni su blog, siti e social (Social Listening), oppure alle ricerche maggiormente effettuate dagli utenti (Search Engine).

Il mercato, infatti, notoriamente funziona soprattutto in base al principio di domanda e offerta e cogliere l’orientamento dei potenziali acquirenti è un passo determinante per poter offrire esattamente quello che serve. Vi sono consumatori che esprimono le proprie opinioni, ma anche le proprie lamentele, magari creano discussioni attive proprio sui canali digitali come i portali, i blog e i social e ciò include anche coloro i quali facciano parte di una nicchia ben precisa.

Alle volte, questi “rumors” riguardano un prodotto generico che si potrebbe ottimizzare, oppure un brand concorrente o, ancora, proprio il marchio che rappresenta la realtà in cui si lavora. Cogliere la tendenza del momento sia rispetto all’argomento generico che al grado di soddisfazione del proprio marchio è un modo proattivo di porsi all’ascolto degli utenti.

Come sfruttare le ricerche di mercato per il business

Una volta raccolti tutti i Big Data necessari, sia la start-up che l’azienda più navigata possono adattare o modificare il loro modello di business per orientarsi laddove il flusso del mercato è direzionato in quel momento specifico. Un prodotto che presenti difetti o criticità può essere migliorato o persino sostituito con qualcosa di più utile all’utenza; al contrario, prodotti o servizi particolarmente apprezzati si possono implementare perché possano risultare sempre disponibili.

Nei casi in cui, ad esempio, una parola chiave risulti ai primi posti nella SERP (ovvero la pagina di risulta da un motore di ricerca) può rappresentare, se in linea con la propria azienda, l’elemento determinante per rilanciare la propria economia. Inutile insistere con costose promozioni e campagne di marketing su prodotti che non convincono le masse o che presentino persino difetti di base: in questo caso i professionisti delle ricerche di mercato potranno persino suggerire di cambiare completamente “rotta”, se possibile.

In tal senso, esistono anche prodotti di nicchia nei quali inserirsi per sopperire a una mancanza che appare evidente dalle statistiche effettuate. Alcune realtà commerciali scoprono, dopo anni di tentativi pubblicitari e di modifiche alla produzione che sembrava vincente per il proprio brand, che in realtà gli acquirenti sono in cerca di altro e magari non riescono ad acquistarlo perché poco presente sul mercato. In questi casi si torna al principio secondo cui alla domanda non corrisponde un’offerta adeguata e la prima fase di listening diventa così preziosa proprio per poter produrre ciò che i clienti richiedono.