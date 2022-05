Fino circa alla maggiore età non ci preoccupiamo neanche della sua esistenza, ma con la crescita e le sue conseguenze (in particolare, ad esempio, con l’arrivo della prima macchina) ci troviamo ad affrontare una novità che ci accompagnerà in diversi aspetti della nostra vita: le assicurazioni, che nascondono tutto un mondo di scelte e possibilità che spesso, a un primo impatto, spaventano.

Fino a qualche anno fa, poi, stipulare un’assicurazione era un procedimento lungo che richiedeva di recarsi fisicamente in diverse compagnie assicurative per poter ottenere diversi preventivi da confrontare. Fortunatamente oggi internet viene in nostro aiuto: con il comparatore di assicurazioni di Facile.it è possibile confrontare preventivi di diverse compagnie rapidamente e da casa, per poter scegliere la più conveniente senza dover girare tutta la città.

Spesso, quando pensiamo all’assicurazione, ci viene in mente soltanto la nostra auto , ma in realtà esistono tanti tipi di assicurazioni differenti, ognuno volto a proteggere un oggetto o aspetto specifico della nostra vita. Quali sono? Vediamone alcuni insieme.

Assicurazione sulla casa

Come si può capire dal nome, questa assicurazione permette di proteggere la nostra casa da ogni emergenza domestica, inclusi in particolare i danni all’abitazione e al suo contenuto e i danni a terzi. Ci sono varie opzioni che si può scegliere di includere per avere una maggiore copertura, dalla polizza scoppio e incendio (obbligatoria per legge nel caso in cui si voglia richiedere un mutuo), a quelle riguardo terremoti e altri eventi atmosferici, problemi elettrici oppure furto, rapina e conseguenti atti vandalici.

Assicurazione sulla vita

Si tratta di una delle assicurazioni più importanti, da stipulare in particolare quando si mette su famiglia. La polizza sulla vita infatti, a fronte di un premio da pagare, copre le spese di mantenimento del proprio nucleo familiare in caso di invalidità, non autosufficienza o decesso dell’assicurato. Ci sono diversi tipi di assicurazione sulla vita (con riferimento soprattutto alla durata del contratto) e per la sua attivazione è necessario considerare alcuni fattori come l’età e il capitale assicurato, che possono influire sul premio e sulle modalità del contratto.

Assicurazione viaggi

Per gli amanti dei viaggi, soprattutto se lunghi e avventurosi, o per chi si sposta spesso per lavoro, l’assicurazione sui viaggi è una soluzione da tenere assolutamente di conto. Questo tipo di polizza protegge i viaggiatori da cancellazioni di viaggi prenotati e smarrimento o furto dei bagagli; assicura inoltre il rimborso di eventuali spese mediche sostenute in caso di malattie o infortuni durante la permanenza all’estero.

Assicurazione professionale