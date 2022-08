Il risparmio energetico costituisce una tematica che in passato ha generato forti dibattiti, tutt’oggi vi è una grande attenzione, al fine di ricercare delle soluzioni ottimali che permettano di conseguire un risparmio relativamente alle spese concernenti l’energia elettrica.

A tal proposito, una soluzione ottimale al fine di conseguire un risparmio energetico sulla bolletta della luce è quella di comprare i faretti Led per casa.

Molte persone impiegano tutt’oggi nelle loro abitazioni le classiche lampade a incandescenza, la suddetta scelta tuttavia non consente di conseguire alcun tipo di risparmio, inoltre le lampadine a incandescenza sono ben note per la loro breve durata e per la loro capacità di produrre considerevoli quantità di CO2 quando vengono impiegate.

In considerazione di ciò, se nella tua abitazione utilizzi delle classiche lampadine a incandescenza, ti suggerisco di sostituire queste ultime con le luci a Led.

Tale sostituzione ti permetterà di poter conseguire dei risparmi sulla bolletta della luce, usufruendo allo stesso tempo dell’energia elettrica in modo totalmente rispettoso dell’ambiente

Perché decidere di impiegare i faretti Led come sistema di illuminazione

Le luci Led hanno fatto la loro comparsa in commercio da oltre 20 anni, queste ultime sono ben note in considerazione della loro capacità di illuminare qualunque tipologia di ambiente, sia esso domestico o lavorativo.

La principale ragione per la quale le luci Led sono particolarmente apprezzate è rappresentata dal fatto che queste ultime costituiscono una risorsa che ti permette di conseguire notevoli risparmi sulla bolletta della luce, impiegando allo stesso tempo un sistema di illuminazione assolutamente rispettoso dell’ambiente.

In merito alla domanda relativa al perché decidere di impiegare i faretti Led come sistema di illuminazione, occorre precisare che tale sistema di illuminazione è assolutamente compatibile con qualunque tipologia di attacco reperibile in commercio, ciò significa che tu potrai decidere di impiegare i faretti Led in modo pratico senza la necessità di dover realizzare degli appositi interventi manutentivi sul tuo impianto elettrico.

Come anticipato in precedenza, inoltre, la durata delle luci Led e dei faretti Led è considerevolmente maggiore rispetto alle classiche lampade a incandescenza, questo significa che tu non dovrai procedere alla loro sostituzione in modo continuativo dopo pochi mesi dalla loro installazione.

Quanto si può risparmiare usando i faretti Led

I faretti Led sono particolarmente apprezzati in considerazione del risparmio che ti permettono di conseguire sulla bolletta della luce. Tale risparmio è sostanzialmente determinato dal fatto che questi ultimi presentano la capacità di mantenere la loro luminosità anche trascorse le cinquantamila ore di utilizzo.

Come detto in precedenza, i faretti Led presentano un minor consumo rispetto alle classiche lampade a incandescenza e non necessitano di alcuna preparazione per la loro attivazione.

In merito al risparmio energetico che i faretti Led ti permettono di conseguire sono stati effettuati numerosi studi, i quali hanno dimostrato che attraverso la sostituzione delle classiche lampade a incandescenza con le luci a Led tu puoi giungere a conseguire un risparmio sino al 90% rispetto ai costi dell’energia elettrica.

A tal proposito è stato rilevato come la sostituzione di una lampada alogena con una luce Led può arrivare a farti conseguire un risparmio di circa 115 euro. La somma in questione è stata quantificata in considerazione della durata totale di una lampada alogena rispetto ad una luce a Led.

Gli studi che sono stati operati mettendo a confronto le luci Led rispetto agli altri sistemi di illuminazione hanno rilevato come le luci a Led ti permettono di conseguire un risparmio energetico del 95% rispetto alle classiche lampade a incandescenza.

Con riferimento alle lampade alogene gli studi effettuati hanno rilevato che le luci a led ti permettono di ottenere un risparmio di circa il 90%, come detto anche in precedenza. In merito alle lampade fluorescenti, infine, i confronti effettuati ed emersi durante gli studi effettuati hanno rilevato che le luci a led ti permettono di risparmiare circa il 60% sulle spese concernenti l’energia elettrica.

In conclusione, seppur le luci ed i faretti led presentano un prezzo maggiore rispetto alle classiche lampade a incandescenza, queste ultime costituiscono una risorsa fondamentale, in quanto ti possono permettere di conseguire dei notevoli risparmi energetici sulla bolletta della luce, impiegando allo stesso tempo un sistema di illuminazione assolutamente sicuro, non nocivo e totalmente rispettoso dell’ambiente.