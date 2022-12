Nata nel 2007, Equitalia è una società per azioni che si occupa della riscossione delle imposte su scala nazionale. Ne sentiamo parlare ancora poco e, per questo, molte persone ancora non sanno bene di che cosa si tratta. Andiamo a scoprirlo.

Cos’è e di cosa si occupa Equitalia

Questa società per azioni ha come obiettivo, come sopra accennato, la riscossione delle imposte a livello nazionale come l’IMU, l’imposta municipale sugli immobili o, ancora, il canone televisivo. Il suo raggio di azione è decisamente ampio e include anche le aziende automobilistiche e, fino al 2013, si occupava anche di quello dei Comuni. Il decreto “Salva Italia” del 2011, però, ha determinato che Equitalia avrebbe potuto occuparsi della riscossione per conto dei Comuni solo, appunto, fino al 2013.

Era il 2006 quando lo Stato cominciò a poter riscuotere le imposte e quell’anno venne attivata la società pubblica che c’è stata prima di Equitalia. Dal 2007 tale società ha preso il nome di Equitalia e ha avuto anche altre modifiche.

Il primo punto da chiarire è che l’attività di Equitalia non riguarda lo svolgere attività di accertamento contro la lotta all’evasione, settore in cui opera l’Agenzia delle Entrate, insieme con la Guardia di Finanza. Equitalia, quindi, generalmente invia ai contribuenti che ancora non hanno corrisposto la somma da pagare delle cartelle di pagamento, appesantite da sanzioni e interessi per non aver pagato entro i tempi e nei modi stabiliti.

Poiché Equitalia è una società pubblica le sue azioni sono completamente di proprietà di enti statali, dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate. Ci sono ben 6 società ottiene il 9% delle somme incassate, che viene utilizzato per ricoprire i costi, mentre il resto della somma viene consegnato alle amministrazioni statali a cui si deve l’imposta.

Analizzando in dettaglio la composizione del Gruppo Equitalia, troviamo:

Equitalia S.p.a. , la cui funzionalità è perlopiù strategica, di controllo dell’attività degli agenti della riscossione e d’indirizzo;

, la cui funzionalità è perlopiù strategica, di controllo dell’attività degli agenti della riscossione e d’indirizzo; Equitalia Servizi , che lavora a supporto degli agenti della riscossione;

, che lavora a supporto degli agenti della riscossione; Equitalia Giustizia , il cui compito è riscuotere le spese delle pene pecuniarie attivatesi in seguito ai provvedimenti giudiziari divenuti definitivi dal 1° gennaio 2008 e delle spese di giustizia;

, il cui compito è riscuotere le spese delle pene pecuniarie attivatesi in seguito ai provvedimenti giudiziari divenuti definitivi dal 1° gennaio 2008 e delle spese di giustizia; Ci sono inoltre 3 agenti della riscossione dislocati sull’intero territorio italiano, esclusa la Sicilia. Su quest’isola, la Società Riscossioni Sicilia S.p.a. si occupa delle riscossioni.

Come si chiama Equitalia adesso

Dal 2017 Equitalia si chiama Agenzia delle entrate-Riscossione. Essa è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi, a livello universale, di tutte le società appartenenti al Gruppo Equitalia che ormai si sono sciolte a partire dal 1° luglio 2017 (si tratta, quindi, di tutte le società dell’elenco di cui sopra tranne Equitalia Giustizia).