Le bomboniere sono un omaggio immancabile in tantissime occasioni, dal battesimo di un foglio al proprio matrimonio. Questo regalo da offrire agli ospiti non va trascurato, infatti è importante sapere come scegliere le bomboniere perfette per un evento per valorizzare questo momento con un ricordo speciale.

I fattori da considerare nella scelta delle bomboniere

Per scegliere le bomboniere giuste è necessario valutare alcuni aspetti importanti. Innanzitutto bisogna considerare il tipo di evento, assicurandosi che questi omaggi da proporre agli ospiti siano in linea con l’occasione da celebrare. Inoltre, è indispensabile tenere conto del tema e dello stile dell’avvenimento, per individuare delle bomboniere adatte al contesto.

Un’altra caratteristica da non sottovalutare è l’età degli ospiti, infatti è possibile scegliere delle bomboniere rivolte ad adulti, giovani e bambini differenziando i regali da offrire agli invitati. In caso di famiglie si possono realizzare delle composizioni che soddisfano ogni esigenza, mettendo insieme delle confezioni regalo che comprendono bomboniere per i genitori e i figli.

Un aspetto importante nella scelta delle bomboniere è legato al budget a disposizione, infatti deve trattarsi di un omaggio economicamente sostenibile in base a quanto si può spendere per l’evento. In questo calcolo entra in gioco anche il numero degli ospiti, quindi bisogna stimare quanto si è disposti a spendere come importo complessivo calcolando così la cifra disponibile per ogni bomboniera.

Nel calcolo del budget è necessario includere l’intero costo delle bomboniere, comprensivo di eventuali accessori, confetti e confezioni. In commercio si possono trovare soluzioni adatte ad ogni fascia di prezzo, con la possibilità di acquistare sia bomboniere economiche che più costose. Ad ogni modo, definire un budget aiuta a prendere le decisioni giuste, inoltre semplifica e velocizza la ricerca delle bomboniere giuste per l’evento da organizzare.

Tipologie di bomboniere: modelli, materiali e confezioni

Presso i negozi online e fisici specializzati sono disponibili bomboniere per tutte le occasioni, con soluzioni specifiche per la nascita di un figlio, il battesimo, la comunione, la cresima, la laurea, un matrimonio, un compleanno, oppure per festeggiare le nozze d’oro o d’argento. È possibile scegliere tra tantissimi tipi di bomboniere decorative, come oggetti in porcellana, orologi o portachiavi, oppure bomboniere utili come barattolini o zuccheriere moka.

Si possono anche preferire bomboniere personalizzate, ad esempio optando per oggetti con la stampa del nome dei festeggiati e la data dell’evento. Altrimenti ci sono anche le bomboniere gourmet, scegliendo di regalare dei prodotti tipici o degli squisiti dolcetti raffinati da degustare. Le bomboniere possono essere realizzate in diversi materiali, tra cui la porcellana, il legno, il vetro, l’organza e il cartoncino, con tanti stili, forme e dimensioni differenti.

Ovviamente bisogna anche decidere se includere i classici confetti nelle bomboniere, con la possibilità di scegliere tra confetti tradizionali al cioccolato o alla mandorla, gusti speciali come la nocciola e il caffè, ma anche marshmallow e caramelle per i più piccoli o confetti senza glutine per gli ospiti con intolleranze alimentari. I confetti si possono sistemare in appositi portaconfetti, con tanti modelli tra cui scegliere come sacchettini, scatoline e barattolini.

Non bisogna dimenticarsi di curare anche la scelta della scatola delle bomboniere, con varie soluzioni a disposizione come cofanetti in cartone, buste portaconfetti di diversi colori e buste eco-friendly in materiali sostenibili come la juta. Per completare gli omaggi per gli ospiti vanno scelti anche biglietti e partecipazioni adatti, accertandosi che siano in tono con le bomboniere per realizzare un regalo perfetto con cui valorizzare un evento speciale da ricordare.