Molto spesso si sente dire che per riuscire ad individuare il miglior finanziamento è necessario fare un confronto tra le proposte dei vari istituti eroganti. Si tratta di una verità sacrosanta, soprattutto quando il finanziamento in questione è un mutuo, che per importo e durata del piano di rimborso rappresenta un impegno davvero molto importante. La ricerca ed il confronto dei mutui si può fare tramite il sito di MutuiSupermarket: vediamo di cosa si tratta, come si usa e quali sono i pro ed i contro del servizio.

A cosa serve MutuiSupermarket: pro e contro del servizio

In questo periodo i portali comparatori sono molto diffusi ed utilizzati, ma MutuiSupermarket è riuscito ad affermarsi come punto di riferimento principale per la ricerca ed il confronto dei mutui online per quanto riguarda il nostro paese. Ogni mese circa mezzo milione di utenti utilizza il servizio offerto da questo sito.

I motivi sono diversi: innanzi tutto c’è la possibilità di scegliere tra più soluzioni, visto che MutuiSupermarket mette a confronto le offerte di banche che rappresentano più del 90% del mercato dei mutui, e poi c’è la possibilità di risparmiare grazie alle condizioni speciali concesse dagli istituti di credito per i mutui online.

Ci sono anche altri vantaggi, che consistono nella gratuità del servizio, nella possibilità di inoltrare la richiesta di fattibilità del mutuo direttamente tramite il sito e soprattutto nell’opportunità di poter contare sulla consulenza rapida (entro 24 ore) dei professionisti iscritti allAlbo dei Mediatori Creditizi. Leggendo le recensioni e le opinioni degli utenti, il servizio di questo portale comparatore è molto apprezzato, quindi si fa fatica a trovare dei punti deboli.

È vero che nella maggior parte dei casi gli utenti dopo aver eseguito la ricerca e selezionato l’offerta più interessante preferiscono recarsi di persona in banca piuttosto che proseguire con la domanda online; spesso questo comportamento è legato alla diffidenza che molti provano nei confronti dei siti comparatori, ma bisogna dire che MutuiSupermarket non si tratta di un mero comparatore, ma di un vero mediatore in grado di fornire un servizio di consulenza specifica e personalizzata.

Come si usa il portale: la ricerca e la scelta del mutuo

L’utilizzo del servizio è molto semplice: nella hompage del sito www.mutuisupermarket.it è presente un modulo in cui bisogna inserire i dati necessari per iniziare la ricerca dei finanziamenti. Bisogna indicare l’importo desiderato, la durata del rimborso, il valore dell’immobile, la provincia, la finalità del finanziamento (acquisto prima casa, acquisto seconda casa, ristrutturazione, surroga, surroga più liquidità), la propria età, il proprio reddito mensile netto ed il tipo di tasso preferito (fisso, variabile, misto, variabile con Cap, variabile con rata fissa).

Una volta inserite tutte queste informazioni basta cliccare sul taso Cerca il mutuo per vedere la lista delle offerte di diverse banche, che può essere ordinata in base al TAEG, all’importo della rata e al tipo di gestione.

Già su questo elenco si possono trovare i dati più importanti per fare la scelta (importo della rata, costi di istruttoria e perizia e TAEG, modalità di gestione del finanziamento); con un clic è possibile scaricare il preventivo completo, leggere le recensioni degli altri utenti o verificare la fattibilità del mutuo.