Geplass: l’app gestionale per ASD e per i coach

Nel panorama sempre più digitalizzato della gestione sportiva, emerge un alleato prezioso per società e allenatori: Geplass, l’app gestionale per ASD che rivoluziona l’organizzazione quotidiana delle attività sportive. Pensata per semplificare la vita di dirigenti, tecnici e tesserati, Geplass unisce funzionalità avanzate e facilità d’uso in un’unica piattaforma.

Per maggiori informazioni visita il sito https://geplass.com/

Cos’è Geplass?

Geplass è una app gestionale per ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) che consente di gestire tesseramenti, abbonamenti, presenze, certificati medici, documenti e comunicazioni interne in modo semplice e veloce. Non si tratta solo di un software, ma di un vero ecosistema pensato per lo sport dilettantistico italiano.

Un gestionale per ASD gratis, senza complicazioni

Una delle caratteristiche più apprezzate di Geplass è la possibilità di accedere a una versione gratuita del gestionale per ASD, ideale per le associazioni più piccole o per chi desidera testarne le funzionalità senza impegno. Anche nella versione gratuita, l’app offre strumenti utili come:

Registro presenze automatizzato

Gestione dei certificati

Scadenziario per abbonamenti e visite mediche

Accesso personalizzato per coach e soci

Un’app per i coach: strumenti dedicati agli allenatori

Geplass non è solo per i dirigenti: è anche una app per i coach, che consente agli allenatori di monitorare la frequenza degli atleti, inviare comunicazioni dirette e visualizzare lo stato dei certificati in tempo reale. Il tutto tramite un’interfaccia mobile intuitiva, compatibile con smartphone e tablet.

Perché scegliere un gestionale per ASD come Geplass?

Molte ASD si affidano ancora a fogli Excel, gruppi WhatsApp o soluzioni improvvisate. Geplass propone un’alternativa professionale, costruita su misura per le esigenze del settore:

Sicurezza dei dati : tutte le informazioni sono protette secondo le normative GDPR.

: tutte le informazioni sono protette secondo le normative GDPR. Accessibilità : ogni utente accede solo ai dati di propria competenza.

: ogni utente accede solo ai dati di propria competenza. Modularità: possibilità di attivare solo i moduli utili alla propria realtà.

Geplass e l’innovazione nella gestione sportiva

Nel 2025 non si può più improvvisare. Un gestionale per ASD come Geplass consente di ottimizzare tempi, ridurre errori e migliorare la comunicazione interna. È la scelta ideale per chi vuole crescere, digitalizzarsi e offrire un servizio più moderno ai propri associati.

Che tu sia un dirigente, un allenatore o semplicemente curioso di scoprire nuove soluzioni per il tuo club sportivo, Geplass è l’app gestionale per ASD da tenere d’occhio.

Ancora qui? Vai subito su https://geplass.com/