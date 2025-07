Il sistema bonus-malus per le assicurazioni auto: come funziona e quali sono i vantaggi

Il sistema bonus-malus è un meccanismo che determina l’entità del premio da versare per un’assicurazione auto in relazione alla condotta del guidatore, che viene stabilita in base al numero di sinistri registrati.

Si tratta di un sistema di merito che premia o penalizza il guidatore con una riduzione o un aumento del premio assicurativo, calcolato attraverso le classi di merito, un sistema a 18 livelli in cui la classe 1 corrisponde all’automobilista più virtuoso e la classe 18 al guidatore meno virtuoso.

Come si passa da una classe di merito all’altra?

Il passaggio da una classe di merito all’altra avviene attraverso un sistema di progressione e retrocessione. Ogni anno, al rinnovo della polizza RC Auto, la compagnia assicurativa tiene conto del numero di sinistri causati dall’assicurato durante l’anno precedente.

Se il guidatore non ha causato incidenti, guadagna un punto e scende di una classe di merito, beneficiando di una riduzione del premio assicurativo per l’anno successivo. Al contrario, se ha causato uno o più sinistri, perde punti e sale di una o più classi di merito, con un aumento del costo della polizza.

Il sistema bonus-malus prevede anche la possibilità di recuperare le classi di merito perse a seguito di un sinistro. Se un automobilista, dopo aver causato un incidente e subito l’aumento del premio assicurativo, trascorre un anno senza provocare altri sinistri, torna alla classe di merito precedente, beneficiando di una riduzione del costo della polizza.

Questo meccanismo incentiva la prudenza alla guida e offre una seconda opportunità a chi, per un errore o una distrazione, ha subito una penalizzazione.

Bonus-malus: è possibile cambiare classe di merito in caso di incidente non responsabile?

È importante ricordare che è possibile richiedere la retrocessione di una classe di merito in caso di incidente non responsabile. Insomma se un automobilista viene coinvolto in un sinistro senza avere colpa, può presentare alla compagnia assicurativa la documentazione che attesti la sua innocenza e conservare la classe di merito. Questo meccanismo tutela gli assicurati da eventuali ingiustizie e garantisce un sistema più equo e meritocratico.

Come migliorare la propria classe di merito?

Per migliorare la propria classe di merito, è fondamentale adottare uno stile di guida prudente e rispettoso delle regole del codice della strada.

Evitare comportamenti rischiosi come l’eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza o l’utilizzo del telefono cellulare durante la guida riduce il rischio di provocare incidenti e consente di beneficiare di una classe di merito più favorevole.

Inoltre, è importante mantenere una distanza di sicurezza adeguata, prestare attenzione alle condizioni del traffico e alle segnalazioni stradali, e adottare uno stile di guida difensivo, anticipando le mosse degli altri conducenti e reagendo prontamente alle situazioni di pericolo.

Un comportamento di guida virtuoso non solo riduce il rischio di incidenti, ma contribuisce anche a migliorare la sicurezza stradale e a ridurre i costi sociali legati agli incidenti stradali.

Inoltre, è fondamentale essere consapevoli dei propri diritti e doveri in caso di sinistro.

Incidente senza colpa: cosa fare

Se si viene coinvolti in un incidente senza avere colpa, è importante raccogliere tutte le prove e la documentazione necessaria per dimostrare la propria innocenza e richiedere alla compagnia assicurativa la retrocessione di una classe di merito.

Questo passaggio, spesso trascurato, può fare la differenza nel costo della polizza e nella gestione della propria assicurazione auto.

Infine, è consigliabile confrontare le offerte delle diverse compagnie assicurative e scegliere la polizza più adatta alle proprie esigenze.

Ogni compagnia applica infatti le proprie tariffe e condizioni contrattuali, e una scelta oculata può consentire di risparmiare sul costo dell’assicurazione auto e beneficiare di una classe di merito più favorevole.

Il sistema bonus-malus rappresenta un meccanismo equo e meritocratico che premia la prudenza alla guida e penalizza i comportamenti rischiosi. Comprendere a fondo il suo funzionamento e adottare uno stile di guida virtuoso sono i primi passi per ottenere una classe di merito migliore e risparmiare sul costo dell’assicurazione auto.

Inoltre, essere consapevoli dei propri diritti e doveri in caso di sinistro e confrontare le offerte delle diverse compagnie assicurative sono strategie vincenti per gestire al meglio la propria polizza e beneficiare di tariffe più vantaggiose.

Il sistema bonus-malus, dunque, si conferma come uno strumento efficace per promuovere una guida responsabile e ridurre l’incidenza degli incidenti stradali, offrendo agli automobilisti la possibilità di risparmiare e di contribuire attivamente alla sicurezza sulle strade.