Solana è una delle criptovalute che ha suscitato tantissimo interesse nelle community dei crypto investitori e che è stata a lungo considerata come una di quelle che poteva, prima o poi, letteralmente “esplodere”. Il 2022 è stato però un anno particolarmente complesso per tutte le valute digitali e ovviamente Solana non è rimasta immune da questo periodo di “sofferenza”. Tuttavia la criptovaluta conserva dei punti di forza e delle particolarità che, secondo alcuni analisti e investitori potrebbero risultare ancora più interessanti alla luce del deprezzamento degli ultimi mesi.

Da inizio settembre a questa parte Solana è riuscita ad avere un andamento migliore di molte altre Crypto, forse anche grazie al chiarimento del suo fondatore che ha spiegato che questa crypto non è in concorrenza con Ethereum. Quanto l’attenzione su questo asset resti molto alta è però facilmente intuibile anche dal fatto che questa valuta digitale occupa al momento il nono posto nella speciale classifica delle crypto più capitalizzate (Coin Market Cap). Di conseguenza analisti e investitori si interrogano su quello che potrebbe essere il futuro di Solana, sia nel breve che nel lungo termine.

I possibili scenari futuri di Solana

L’andamento di Solana negli ultimi mesi, come sottolineato anche dagli analisti di Criptovaluta.IT, portale online di riferimento nell’ambito degli investimenti criptovalutari, non è da imputare soltanto alle fluttuazioni negative che hanno influito su tutto il settore nel 2022 ma anche a dei problemi tecnici che il management della valuta digitale sta cercando di risolvere. La risoluzione di queste situazioni è ovviamente di grandissima importanza e può giocare un ruolo di primissimo piano per attirare la fiducia di molti investitori in tutto il mondo.

In generale comunque Solana è chiamata ad una prova molto importante, quella di riuscire a cambiare il trend e innescare un andamento rialzista. Per riuscire in questo dovrebbe, nel breve termine, essere in grado di superare dei livelli di resistenza (come ad esempio quello dei 31,35 e successivamente quello dei 33.50 dollari). A pesare negativamente sono però i nuovi minimi decrescenti fatti registrare dalla crypto negli ultimi mesi. Di conseguenza gli investitori che desiderano includere Solana nel proprio portafoglio di investimento dovrebbero procedere sempre con cautela.

Solana è un asset che può essere scelto per le sue potenzialità ancora presenti, nonostante molti pensavano che Solana sarebbe stata interessata da una vera e propria esplosione molto prima nel tempo. Non è detto però che quel tanto atteso boom arrivi e se dovesse arrivare non sembrano esistere al momento le circostanze perché questo si verifichi in tempi brevi. Tuttavia Solana resta una crypto interessante che può essere scelta con la consapevolezza che presenta dei rischi che meritano assolutamente di non essere sottovalutati.

Come investire con la massima sicurezza

Per coloro che intendono includere Solana nel proprio portafoglio di investimento, oppure altri asset simili, è molto importante individuare una piattaforma sicura e in possesso di tutti i requisiti di sicurezza. Così facendo sarà possibile evitare ogni rischio legato alle truffe online e ai presunti sistemi di trading non autorizzati. I broker certificati che dispongono di autorizzazioni a livello internazionale (come ad esempio CySec o FCA), o che sono riconosciuti dalla CONSOB in Italia, possono essere equiparati ad una banca online in quanto a livello di sicurezza offerto.

Una volta individuata una piattaforma su cui investire è necessario valutare bene alcuni fattori:

Budget massimo da investire.

Diversificazione del capitale .

. Utilizzo di strumenti di contenimento del rischio.

Uso dell’ analisi tecnica .

. Replica di operazioni fatte dagli altri traders.

Mantenimento di un continuo aggiornamento.

Il budget di un investimento dovrebbe infatti essere sempre diversificato tra più asset, in modo da contenere così i rischi. Molto utile è anche l’utilizzo di strumenti che possono permettere di limitare le perdite, nel caso in cui un’operazione non dovesse andare nella maniera sperata, come ad esempio lo “stop loss“. E’ poi molto importante anche ricorrere all’analisi tecnica, con la quale è possibile individuare dei buoni punti di ingresso e di uscita da una posizione. In alcuni casi è poi possibile anche valutare l’alternativa di replicare le operazioni fatte da altri investitori che si sono contraddistinti per i risultati ottenuti (copy trading).

Infine è molto importante per chi investe mantenere un buon grado di aggiornamento, consultando periodicamente le principali notizie che riguardano gli asset di proprio interesse. In generale oggi quindi esistono degli strumenti particolarmente interessanti per chi desidera investire su Solana o su altre criptovalute simili. Resta però fondamentale ricordare che questi asset sono caratterizzati da una volatilità molto alta e di conseguenza dovrebbero essere presi in considerazione sempre con molta cautela.