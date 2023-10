Il TOL o trading online è una realtà anche in Italia, da quando, nel 1999, esiste il “Nuovo Regolamento Consob di attuazione del Testo Unico dei mercati finanziari” che ne determina le regole. Si tratta di giocare in borsa attraverso internet, si possono comprare e vendere azioni, obbligazioni, titoli di stato ecc. attraverso piattaforme online.

I vantaggi del trading online

In generale, in borsa si ricavano guadagni sfruttando l’andamento degli asset, come le azioni. Per asset si intende un bene a cui un’azienda può attribuire un valore monetario per pagare un debito. Per quanto riguarda il TOL, uno dei primi vantaggi da segnalare è la semplificazione delle attività legate agli strumenti finanziari. Il trading online si avvale di piattaforme che sono piuttosto facili da usare. Queste sono gestite da un broker, il quale fa da intermediario tra le borse e l’investitore. Tramite le piattaforme, potete investire sul momento su ogni asset.

Questa immediatezza e praticità sono fattori ulteriormente potenziati dal mercato delle app: addirittura, diventa possibile giocare in borsa dal proprio smartphone o dal proprio tablet. In generale, è chiaro che queste piattaforme hanno avvicinato l’utente medio al mercato finanziario. Seguire, poi, l’andamento della borsa online consente all’utente tranquillità di riflessione e manovra: con la possibilità di un’attenta valutazione, abbiamo tempo per prendere una decisione.

Per quanto riguarda gli strumenti che rendono vantaggioso il TOL, annoveriamo sicuramente il calendario economico con cui possiamo programmare i nostri investimenti, o il conto demo, adatto ai principianti e che offrono alcuni broker. Interessante è il concetto di leva finanziaria che presuppone la possibilità di investire anche poco denaro; nella borsa tradizionale, non vi accetterebbero mai un investimento di qualche decina di euro.

Non si diventa trader in un giorno ma ricordiamo che le piattaforme mettono a disposizione la loro assistenza e la possibilità di contattare professionisti via e-mail o telefono, oppure in chat. Inoltre, di solito sono disponibili tutorial video e strumenti di formazione.

Le strategie per investire online

Il TOL semplifica l’attività in borsa e rende più accessibile questo mondo. Bisogna ricordare che non si diventa, comunque, milionari in un giorno e che per avviare il proprio business servono delle capacità, come in tutto. La cosa non deve scoraggiare, l’importante è farsi una buon formazione e utilizzare degli strumenti di analisi. In merito a questi ultimi, sul mercato sono disponibili addirittura delle app.

Occorre avere delle competenze in ambito finanziario e costruircele, se non le possediamo già. A parte questo, le strategie di trading online sono meno complesse di quel che ci si aspetterebbe, basta applicarle con attenzione e costanza. È importante fare pratica: come un ginnasta esegue un esercizio per arrivare a farlo sempre meglio, in modo sempre più vicino a quello che prevede la tecnica corretta, più ci dedichiamo a una strategia e più affiniamo la nostra abilità. Senza un impianto strategico, sarebbe come giocare d’azzardo.

Ciò che devi fare è sviluppare un piano d’azione sul lungo periodo che ti aiuti a organizzare il lavoro. In linea generale, bisogna determinare i punti di entrata e di uscita per le operazioni da svolgere. Il punto di uscita è il momento in cui, appunto, uscire, che si sia in attivo o in passivo. Per fare grossi affari bisogna investire grosse somme di denaro ma la cifra minima, sui 50 euro, è un buon inizio. Man mano che si entra nel meccanismo e si padroneggiano gli strumenti, si alza il tiro fino a guadagnare cifre ingenti. La strategia più importante è la pazienza.