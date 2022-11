Ogni giorno a New York ci sono migliaia di persone che si aggirano nel distretto finanziario della città. Tuttavia, queste stesse persone sanno anche che queste istituzioni hanno orari di apertura notoriamente complicati che possono variare di giorno in giorno. Fortunatamente, per tutti coloro che lavorano in quest’area o che semplicemente la visitano il più spesso possibile, sono disponibili online numerose informazioni che illustrano in dettaglio i diversi orari di apertura di ogni attività commerciale della zona. Questo articolo illustrerà le basi degli orari di apertura di Wall Street e perché è importante conoscerli prima di visitare la zona durante il vostro viaggio a New York.

Quali sono gli orari di apertura di Wall Street?

Gli orari di apertura di Wall Street dipendono dalla natura dell’attività commerciale. Sebbene la maggior parte degli edifici della strada rimanga aperta dalle 9:30 alle 17:00 nei giorni feriali, gli orari di funzionamento di ogni attività variano. Inoltre, alcuni edifici chiudono in determinati giorni della settimana e restano chiusi nei fine settimana, mentre altri restano chiusi sia il sabato che la domenica. Di seguito sono riportati gli orari di apertura tipici di Wall Street:

– La Borsa: la Borsa di New York è aperta dalle 9:30 alle 16:00 EST tutti i giorni feriali. Il venerdì le contrattazioni terminano prima, alle 15:00 EST.

– Banche: gli orari delle banche sono generalmente dalle 9:00 alle 16:00 EST dal lunedì al venerdì, anche se ci sono alcune eccezioni. I clienti di Chase e Citibank possono di solito visitare una filiale fino alle 19:00 nei giorni feriali e la maggior parte delle filiali sono aperte anche il sabato e la domenica.

– Società di trading di materie prime: l’orario di negoziazione delle materie prime è generalmente dalle 9:00 alle 17:00 EST, anche se ci sono alcune eccezioni.

– Consulenti finanziari: la maggior parte dei consulenti finanziari apre alle 9:00 am EST e chiude alle 5:00 pm EST. Tuttavia, ve ne sono alcuni che rimangono aperti fino alle 18:00.

– Edifici federali: la maggior parte degli edifici federali della zona sono aperti dalle 9:00 alle 17:00 EST nei giorni feriali, con alcune eccezioni.

Conclusione

Gli orari di apertura di Wall Street sono generalmente dalle 9:30 alle 17:00 nei giorni feriali, anche se gli orari di ogni azienda possono variare. I mercati sono aperti dalle 9:30 alle 16:00 nei giorni feriali e fino alle 15:00 il venerdì, ad eccezione di alcuni giorni festivi. Le date di apertura e chiusura dei mercati sono diverse ogni anno. È importante conoscere gli orari di apertura di Wall Street prima di visitare la zona durante il vostro viaggio a New York.