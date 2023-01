L’astrologia ha sempre suscitato molto interesse da parte degli uomini e delle donne, per cercare di capire come i corpi celesti influenzano il nostro destino e la personalità di ogni individuo. Il nostro Paese è senza dubbio tra quelli in cui l’oroscopo è più popolare, come hanno rilevato diverse ricerche e studi realizzati nel corso degli ultimi anni.

Nel 2018 il professor Tonino Cantelmi, psichiatra e professore di cyberpsicologia all’università europea di Roma, ha rivelato come con l’inizio del nuovo anno fino a 9 italiani su 10 controllano l’oroscopo. C’è anche un 3% di italiani che è compulsivo nei confronti dell’astrologia, ovvero che prende decisioni basate sull’oroscopo.

Secondo un sondaggio più recente effettuato da Swg ad ottobre 2022, azienda specializzata nelle ricerche di mercato, 7 italiani su 100 credono nell’oroscopo, nell’astrologia e nei segni zodiacali, ossia oltre 4 milioni di persone. C’è anche un 22% di italiani che non esclude l’efficacia di queste attività, inoltre anche chi non crede all’oroscopo non disdegna un’occhiata alle previsioni astrologiche.

I segni zodiacali suggestionano milioni di italiani

Il legame con i corpi celesti inizia già alla nascita, quando la nostra personalità viene definita dai segni zodiacali, descrizione che si affina con l’analisi degli ascendenti. Le caratteristiche dei segni zodiacali, descritte da Oroscopissimi in questa pagina, consentono di determinare una serie di aspetti di ogni persona, ad esempio i suoi interessi, le paure, i difetti e le caratteristiche del carattere.

Si tratta dei 12 segni zodiacali suddivisi in quelli di aria, fuoco, terra e acqua, i quali definiscono vari aspetti positivi e negativi utili per imparare ad affrontare meglio la vita. In particolare, conoscere le criticità con cui ognuno deve confrontarsi aiuta nella quotidianità, per approcciarsi in modo corretto all’esistenza e sistemare alcune caratteristiche negative.

L’oroscopo è spesso rassicurante per tantissime persone, perché introduce una certa prevedibilità degli eventi e indica la conformità del proprio carattere alle caratteristiche del segno zodiacale di appartenenza. Secondo quando segnalato dal professore Cantelmi ad Adnkronos, l’oroscopo infonde la speranza di poter controllare in qualche maniera il proprio futuro, un aspetto che piace non solo ad anziani e adulti ma anche ai giovani.

Per molti l’oroscopo è un piccolo conforto quotidiano, per capire se ad esempio ci sono più chance di incontrare la persona giusta, di ottenere un riconoscimento professionale o migliorare la propria condizione economica. Spesso l’astrologia aiuta ad approcciarsi positivamente alla vita, un sostegno motivazionale utile per tantissime persone alla ricerca di un maggior appagamento personale o lavorativo.

La metà degli italiani non rinuncia alla lettura dell’oroscopo

La voglia di conoscersi meglio e riflettere su se stessi, con l’ausilio delle stelle, spinge circa un italiano su due a consultare l’oroscopo prima di affrontare la giornata. È un’abitudine piuttosto diffusa nel nostro Paese, con la metà dei connazionali che crede che gli astri esercitino una qualche influenza sulla nostra esistenza, mentre secondo il fisico Stefano Bagnasco due terzi degli italiani legge regolarmente l’oroscopo.

Una tendenza talmente diffusa presenta degli aspetti positivi, soprattutto in termini di autovalutazione, infatti riflettere su se stessi è sempre una pratica che aiuta a conoscersi meglio e acquisire maggiore consapevolezza su chi si è davvero. Naturalmente, è fondamentale rapportarsi in modo corretto all’astrologia, senza eccessi da nessun lato, né nello scetticismo né nella cieca applicazione delle indicazioni dell’oroscopo.

Senz’altro i milioni di italiani che leggono costantemente le previsioni dei segni zodiacali continueranno a farlo, per capire su quali aspetti della vita concentrarsi e a quali elementi presentare maggiore attenzione. D’altronde, leggere l’oroscopo è un passatempo appassionante, non tanto per capire come i corpi celesti influenzeranno la nostra esistenza, ma per iniziare un processo di autoriflessione, che porta a conoscere meglio se stessi e a correggere eventuali difetti.