Il momento positivo che sta attraversando il mercato online è da tempo all’attenzione di tutti. Un successo che prende forma dalle innovazioni messe in campo dalle imprese e dagli sviluppi di un settore dell’economia tanto impattante quanto di recente introduzione.

Cifre importanti che nella sola Italia hanno visto superare i 33 miliardi di euro nel 2022 per quanto riguarda l’e-commerce e sfiorare i 15 miliardi di euro nel ramo dei servizi.

Ed è proprio tale ambito ad aver fatto registrare alcune delle innovazioni più considerevoli, complice un miglioramento sotto molteplici punti di vista: user experience (in particolare da mobile), velocità e affidabilità delle transazioni, strutturazione stessa delle singole soluzioni.

Il comparto finanziario, in particolare, si trova al centro di tali sviluppi e se una volta recarsi in filiale per ottenere un prestito appariva pressoché indispensabile oggi non è più così.

A confermarlo è una delle proposte più interessanti degli ultimi tempi: quella dei prestiti personali Findomestic , pensata interamente per il web all’insegna della massima praticità e trasparenza per quanto riguarda le condizioni. In questo articolo analizziamo perché rappresenta un’opzione tra le più all’avanguardia.

Quando richiedere un prestito personale?

Il prestito personale rientra nella formula di credito non finalizzato e può essere perciò utilizzato per il fine che si preferisce.

I motivi per cui una persona può pensare di rivolgersi a tale soluzione sono diversi e vanno dalla necessità di avere una somma aggiuntiva da dedicare alla casa, alle spese mediche oppure per concedersi una vacanza, per fare degli esempi.

Findomestic permette di individuare direttamente dal portale e tramite un simulatore online la finalità per cui si desidera fare richiesta. Le opzioni predisposte sono le seguenti:

prestito green;

auto;

altri veicoli;

persona e famiglia;

consolidamento;

casa e lavori;

altre finalità.

I prestiti personali, come si può vedere, rappresentano una delle soluzioni più versatili del panorama creditizio attuale. Attraverso le nuove proposte online si rivelano inoltre veloci e pratici da ottenere.

Come ottenere il prestito personale con Findomestic

Con Findomestic è possibile valutare le condizioni e sottoscrivere il contratto senza recarsi in filiale, ovvero direttamente dai device digitali: smartphone, tablet e computer.

La banca si impegna a erogare una cifra massima di 60.000€, a fronte di condizioni esplicitate in maniera chiara e trasparente. A cominciare dalle spese accessorie, che risultano azzerate e con la totalità dei costi inclusi nella rata.

Come ottenere il prestito personale con Findomestic? I passaggi sono i seguenti:

si accede al portale della banca e al simulatore online;

si seleziona la finalità;

si seleziona l’importo che si desidera richiedere;

a questo punto appare l’importo della rata e tutti i dettagli dell’offerta;

si caricano i documenti richiesti;

per la firma del contratto viene messo a disposizione il sistema della firma digitale, pratico anche da cellulare e indicato persino per chi non ha una pec.

Infine, i prestiti personali online di Findomestic si caratterizzano per due opzioni tra loro non cumulabili. La prima prevede di poter saltare una rata una volta saldate 11 rate consecutive, la seconda di cambiare l’importo.

Entrambe le soluzioni risultano attivabili dopo aver regolato le prime 6 rate del prestito e appaiono degne di nota in quanto rendono il contratto maggiormente elastico e flessibile.