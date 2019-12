Chi ha qualche anno in più avrà notato che passeggiando tra le vie delle sue città ci sono degli edifici in cui ci sono sempre state delle banche, ma che nel corso del tempo hanno cambiato insegna; una cosa del genere è successa anche alla Banca di Sassari, che ha ceduto la sua rete di filiali al Banco di Sardegna, trasformandosi in società prodotto del gruppo BPER. Vediamo quali sono i servizi offerti oggi e come fare il login nell’area clienti.

RICHIEDI IL TUO PRESTITO

Le attività della Banca di Sassari

Fin dal 1888 la Banca di Sassari ha svolto l’attività di banca sul territorio isolano; nel 1993 la società viene acquisita dal Banco di Sardegna; nel 1999 c’è l’ingresso dell’istituto nel mercato dei prestiti con delegazione di pagamento. Nel 2001 c’è una nuova acquisizione, stavolta da parte del gruppo BPER; nel 2013 la Banca di Sassari ingloba la società specializzata in cessioni del quinto Prestacinque.

Nel 2016 gli sportelli della Banca di Sassari vengono ceduti al Banco di Sardegna: l’istituto può così specializzarsi nelle attività di monetica, cessioni del quinto, prestiti personali e trasferimento di denaro collocate dalla rete distributiva formata da 1.200 filiali delle banche del gruppo BPER (BPER Banca, Cassa di Risparmio di Bra, Cassa di Risparmio si Saluzzo, Banco di Sardegna). Oltre a questo la Banca di Sassari promuove tramite i suoi agenti i prestiti con cessione del quinto e delegazione di pagamento ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e ai pensionati.

Servizi offerti e login nell’area clienti

Da questo piccolo riassunto della storia della Banca di Sassari si può intuire quali sono i servizi che vengono erogati oggi dall’istituto; si parla quindi di:

prestiti con cessioni del quinto e delegazioni di pagamento per dipendenti pubblici (con importi fino a 75.000 euro), per pensionati (con importi fino a 75.000 euro) e per dipendenti privati (con importi fino a 55.000 euro);

e delegazioni di pagamento per dipendenti pubblici (con importi fino a 75.000 euro), per pensionati (con importi fino a 75.000 euro) e per dipendenti privati (con importi fino a 55.000 euro); Prestiti personali in varie formule (Variabile, Mini, Maxi, Leggero, Fisso);

in varie formule (Variabile, Mini, Maxi, Leggero, Fisso); Money Transfer , per mandare e ricevere soldi in ogni angolo del mondo;

, per mandare e ricevere soldi in ogni angolo del mondo; BPER Card, ovvero carte di credito, di debito o prepagate per privati e per professionisti e aziende.

I titolari di BPER Card possono gestire e tenere sotto controllo i movimenti sulle loro carte accedendo all’area clienti. Per farlo devono collegarsi al sito dell’istituto (che in questo caso è www.bancasassari.it) e cliccare sul bottone che si trova in alto Area riservata BPER Card: dopo aver indicato se si è privati o aziende si deve inserire il proprio nome utente/alias e la propria password. Se ci sono delle difficoltà nel fare il login all’area clienti è possibile chiamare l’assistenza al numero 800227788 oppure inviare una email all’indirizzo info@bpercard.it