La Cassa Rurale Bassa Vallagarina è una banca, una società cooperativa che nel rispetto del principio di mutualità va incontro alle esigenze finanziarie di clienti e soci e contribuisce allo sviluppo e al miglioramento del suo territorio. Vediamo quali sono i servizi offerti, come raggiungere il suo portale online e le modalità per mettersi in contatto con l’istituto.

Cosa fa e che servizi offre la Cassa Rurale Bassa Vallagarina

Per raggiungere il suo obiettivo, la banca opera in modo tale da creare una sorta di circolo virtuoso: le risorse ottenute con la raccolta e la gestione dei risparmi dei privati vengono reinvestite nel territorio sotto forma di finanziamenti ad imprese e famiglie. In questo modo viene dato un concreto sostegno all’economia locale, che con la sua crescita porta anche ad un aumento dell’occupazione. Inoltre la Cassa Rurale Bassa Vallagarina è da sempre vicina alle associazioni del territorio, si impegna in diverse iniziative ed ha un occhio di riguardo per i giovani che riescono a distinguersi nel loro percorso di studio o perché danno vita ad un’attività di lavoro autonomo.

La banca si rivolge a privati, giovane ed imprese. Il catalogo dedicato alla clientela privata è composto da conti, carte, finanziamenti, previdenza, assicurazioni e servizi. Ci sono poi le soluzioni relative a conti, carte, previdenza, pagamenti e finanziamenti studiate appositamente per i giovani. Per quanto riguarda i prodotti offerti alle imprese possiamo menzionare carte e conti, finanziamenti, investimnti, assicurazioni e servizi per l’internazionalizzazione. Tutti i clienti hanno poi la possibilità di accedere ai servizi digitali.

Portale online, login e contatti

Le aziende possono contare sul servizio Pos, su MyBank per la ricezione dei pagamenti online, si Cbill per l’incasso delle fatture e su Telepass Viacard. E poi c’è l’internet banking, disponibile anche per i privati. Il tutto viene gestito tramite la piattaforma di Inbank: questa permette di gestire in completa autonomia tutti i rapporti con la Cassa Rurale Bassa Vallagarina. Per effettuare l’accesso è possibile andare sul sito ufficiale della banca, raggiungibile all’indirizzo www.crvallagarina.it e cliccare sulla voce di menù Inbank. Nella finestra che si apre è presente il form del login in cui bisogna inserire User ID e password. In alternativa è possibile connettersi direttamente ad Inbank digitando l’indirizzo www.inbank.it.

La Cassa Rurale Bassa Vallagarina serve più di trentamila clienti; dispone di 16 filiali, 138 collaboratori e più di 7.600 soci. Per trovare la filiale più vicina è sufficiente collegarsi sul sito ufficiale indicato in precedenza, cliccare nella voce di menù Filiali e fare una ricerca in base alla località e ai servizi interessati. La sede della banca si trova ad Ala (TN), in viale Malfatti 2. Il numero di telefono è 0464678111; l’indirizzo email è info@crvallagarina.it. È disponibile anche un indirizzo di postale elettronica certificata: segreteria@pec.crvallagarina.it.