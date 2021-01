Il panorama delle assicurazioni è in continua evoluzione: alla continua nascita di nuovi prodotti, sempre più innovativi ed in linea con le mutanti esigenze di mercato, si affianca un rinnovamento anche per quanto riguarda le compagnie. Ad esempio, da un po’ di tempo non si sente più parlare di Ben Assicurazioni: cerchiamo di capire perché e vediamo che servizio propone e quali sono i suoi contatti.

Servizi e caratteristiche dei prodotti di Ben Assicurazioni

Nel 2014 è comparso in Italia il marchio di Ben Assicurazioni: a lanciarlo è stata Direct Line, compagnia leader nel campo delle assicurazioni dirette. Con Ben assicurazioni può essere vista come la pioniera per quanto riguarda le polizze auto gestite completamente online: questo ha permesso alla compagnia di proporre soluzioni a costi ridotti rispetto alla concorrenza, senza però ridurre la qualità dei suoi prodotti e del servizio clienti (in caso di sinistro, il cliente veniva messo in contatto direttamente con il servizio sinistri di Direct Line).

L’attività di Ben Assicurazioni si basava su tre principi fondamentali:

offriva un servizio interamente online : tramite questo marchio, Direct Line è stata la prima compagnia a proporre un’assicurazione gestibile interamente online, con conseguente risparmio di tempo e di denaro per i suoi clienti;



ha permesso l’ eliminazione della carta , con l’eliminazione di tutte le scartoffie, ingombranti e poco amiche dell’ambiente;



istituito un meccanismo per premiare i virtuosi , come chi ha uno stile di guida tranquillo, chi sceglie auto sicure, chi rispetta l’ambiente.



La scomparsa del marchio e l’arrivo di Verti

Il marchio Ben Assicurazioni però ha avuto una vita abbastanza breve: nel giugno del 2016 viene trasformato in Direct Line Self Service. Sostanzialmente non cambiava nulla, visto che continuava ad essere un prodotto gestito al 100% online, ma di fatto il simpatico cagnolino che ha fatto da logo e mascotte a Ben Assicurazioni da quel momento non si è più visto. Nel mentre, il colosso spagnolo Mapfre aveva acquistato in Italia ed in Germania la divisione international di Direct Line e nel marzo del 2018 anche questo nome sparisce dalla circolazione: Direct Line diventa Verti.

Non possiamo quindi dare informazioni sui servizi offerti da Ben Assicurazioni (la sua formula di polizza auto Ben Assicura non è più disponibile) e neanche sui suoi costi e sui contatti della compagnia. È comunque possibile dare qualche informazione sull’attuale Verti Assicurazioni: il suo sito internet è raggiungibile all’indirizzo www.verti.it. Le polizze offerte riguardano auto, moto e casa. Collegandosi al portale ufficiale della compagnia è possibile calcolare un preventivo ed eventualmente acquistare e gestire la polizza interamente online.