Hype è la proposta di banca digitale offerta da Banca Sella. Nata nel 2015, conta ad oggi più di un milione di utenti: il trend delle digital bank è in forte crescita e Hype si conferma come una delle proposte più apprezzate dagli italiani. Grazie all’ online banking è possibile fare e ricevere pagamenti, acquistare su Internet e addirittura farsi accreditare lo stipendio, il tutto direttamente sul proprio smartphone.

E’ un modo di gestire il proprio denaro che rispecchia le esigenze delle nuove generazioni: autonomia, flessibilità e velocità sono le caratteristiche offerte dalle digital banks. Hype, in particolare, propone una vasta gamma di servizi in grado di rispondere a bisogni diverse.

L’offerta si articola su tre tipologie di carte, Hype Start, Hype Next e Hype Premium, ognuna con le sue peculiarità. La prima è una carta prepagata adatta a chi non ha grosse esigenze in termini di spostamento di denaro, mentre le altre due sono carte di debito. Tutte e tre le carte sono associate a un Iban, in modo che l’utente possa ricevere ed effettuare dei pagamenti in totale libertà.

Come farsi accreditare lo stipendio con Hype

Per scoprire come procedere a ricevere il proprio compenso mensile sulle carte emesse da Banca Sella è sufficiente ricorrere alla rete, rivolgendosi ai migliori portali specializzati in materia di carte di pagamento.

Per esempio, su Cartetop.it, nell’apposita sezione “hype accredito stipendio”, è possibile trovare un dettagliato approfondimento in merito a tutte le opportunità a disposizione dei lavoratori.

Sebbene anche la carta prepagata Start disponga dell’Iban, solo con le versioni Next e Premium ci si può far versare lo stipendio direttamente sul conto. Infatti, il limite di operatività annuale della versione più basica è pari a 2.500 euro e non consente di superare questa cifra.

Con le versioni Next e Premium, invece, questo limite non sussiste più ed è possibile approfittare di questa vantaggiosa funzionalità. Non è infatti previsto nessun costo per quanto riguarda i bonifici legati al circuito SEPA, i quali saranno accreditati nel giro di uno, massimo due giorni. Se, invece, viene attivata l’opzione del bonifico istantaneo, e se il anche il datore di lavoro acconsente a questa funzionalità specifica, il trasferimento sarà immediato e senza costi aggiuntivi.

Effettuare dei prelievi

Anche prelevare dei soldi con Hype è un’operazione molto intuitiva ed economica. E’ possibile, infatti, prelevare denaro presso qualunque sportello ATM, non solo in Italia ma anche all’ estero. Se ciò viene fatto sul territorio nazionale non vi sarà alcun costo di commissione, mentre se ci si trova fuori dai confini italiani, Banca Sella applicherà i normali costi aggiuntivi previsti dal cambio di valuta.

Il prelievo è completamente gratuito presso qualunque tipo di sportello in Italia: un’opzione molto vantaggiosa che consente di usufruire di tutti gli sportelli indipendentemente dal tipo di banca più diffusa sul territorio. A seconda del tipo di carta di cui si è in possesso, è possibile prelevare fino a una determinata soglia di denaro.

La carta Start prevede un limite di 250 euro al giorno in quanto si tratta di una carta pensata per le piccole esigenze quotidiane; la Next, invece, consente il prelievo di 500 euro per singola operazione e di 1.000 euro al giorno. Il limite più alto lo ha la versione Premium, pensata per chi deve movimentare cifre più consistenti: fino a 2.500 euro al giorno e 500 euro per singola operazione.

Fare e ricevere dei bonifici

Con Hype è possibile eseguire bonifici SEPA in valuta europea. Il costo è totalmente gratuito, a differenza delle banche fisiche tradizionali.

Gruppo Sella ha previsto la possibilità di ordinare dei bonifici istantanei tra utenti Hype a costo zero. Ciò vuol dire che se si vuole trasferire denaro a un altro correntista Hype, lo si potrà fare in modo del tutto immediato e gratuito.

Il bonifico istantaneo verso altre banche, invece, segue una tabella costi in relazione al tipo di carta attiva: Start prevede una commissione di 2 euro ad operazione mentre Premium offre questa possibilità a titolo gratuito. Next si colloca nel mezzo, infatti i primi dieci bonifici istantanei del mese sono offerti a costo zero.