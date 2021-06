Quali soluzioni assicurative offre Intesa San Paolo Vita? Indipendentemente dalle polizze offerte, questa compagnia assicurativa leader in Italia ha un punto di forza: l’estrema versatilità in base alle diverse esigenze dei clienti.

La polizza vita tradizionale di Intesa San Paolo, esente da imposta di bollo, prevede la Gestione separata, assicura un rendimento stabile, a basso rischio. L’investimento si concentra soprattutto su titoli di Stato o equivalenti, la tassazione è più bassa rispetto ad altri tipi d’investimento. Il capitale investito è garantito, non è sequestrabile né pignorabile e non è soggetto alle imposte di successione.

Intesa San Paolo Vita: quali polizze offre?

L’offerta di polizze vita Intesa San Paolo è ampia.

La polizza principale è “Base Sicura” a vita intera, senza scadenza: non prevede un limite minimo di età, mentre il limite massimo è di 90 anni compiuti con capitale investito garantito.

La polizza vita TCM (temporanea caso morte) “Mi curo dei miei” è indicata per soggetti da 18 a 60 anni: garantisce in tempi brevi un capitale in caso di decesso dell’assicurato. Si rivolge a giovani genitori con bimbi piccoli, a chi vuole mettere in sicurezza il futuro dei propri cari. Può avere una durata di 10,15 o 20 anni a scelta del contraente.

“Penso a te” è la polizza vita ideale per nonni, genitori, parenti e amici di famiglia che hanno a cuore il futuro di un bambino o di un ragazzo. Con questa polizza il contraente destina ad un giovane un capitale sicuro da utilizzare alla data stabilita dal sottoscrittore. Alla scadenza il beneficiario dovrà avere un’età compresa tra 18 e 35 anni.

Intesa San Paolo Vita: contatti e numero verde

Per richiedere informazioni puoi inviare un’e-mail compilando il form qui

https://www.intesasanpaolovita.it/assistenza-contatti/invia-email

Se sei già cliente e necessiti di assistenza sulla gestione dei tuoi prodotti, indicazioni in caso di sinistro o per accedere/navigare nell’Area Clienti online puoi contattare il numero verde 800.124.124 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.00 e sabato dalle 8.30 alle 13.30.

Puoi anche contattare il numero di telefono 02.30.316.316 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.00.

Per informazioni sulla tua polizza telefona al numero 02.30.412.412 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00) oppure invia e-mail a servizioclienti@intesasanpaolovita.it

Puoi anche inviare una lettera a questo indirizzo: