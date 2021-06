Dopo il successo dell’online banking nel 2020 non si arresta la digitalizzazione dei servizi bancari, una realtà sempre più consolidata anche nella nuova normalità del post-Covid.

Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio Fintech e Insurtech del Politecnico di Milano, durante il lockdown il 51% dei clienti ha utilizzato esclusivamente i servizi di home e mobile banking, inoltre il 73% degli utenti è soddisfatto dell’esperienza digitale offerta dalle banche.

Il boom dell’internet banking è trainato anche dalla forte crescita dei pagamenti online in Italia. Come analizzato dall’Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano, nel 2020 i pagamenti digitali hanno raggiunto il 33% del totale delle transazioni, con un incremento dell’80% dei pagamenti realizzati da smartphone e dai dispositivi indossabili come gli smartwatch.

Le previsioni di Allied Market Research parlano di un aumento considerevole dell’online banking nei prossimi anni, con una stima di crescita del 178% entro il 2027. D’altronde gli istituti stanno investendo tantissimo nel campo della digitalizzazione e dell’innovazione, mettendo a disposizione dei clienti tecnologie evolute, semplici da gestire e protette da avanzati sistemi di sicurezza come l’autenticazione a due fattori.

Come scegliere un conto corrente online moderno e conveniente

La scelta di un conto corrente online non è semplice, tuttavia è indispensabile trovare la soluzione giusta per usufruire di uno strumento conveniente, versatile e in grado di garantire un’esperienza ottimale.

Un’opzione interessante è il conto corrente online pratico e facile da aprire proposto da Crédit Agricole, una soluzione a canone zero, con carta di debito Mastercard inclusa e accesso alle innovative applicazioni desktop e mobile della banca per un utilizzo 100% digitale.

Naturalmente, nella scelta del conto online influisce la valutazione di alcune caratteristiche e funzionalità. Innanzitutto, è importante considerare i servizi inclusi nel canone, analizzando le operazioni comprese come bonifici online SEPA gratuiti, oppure la domiciliazione delle utenze domestiche. Allo stesso modo bisogna verificare i costi dei servizi extra, tenendo conto della propria operatività.

Ovviamente, è fondamentale avere a disposizione delle carte di pagamento sicure ed efficienti, con le quali gestire i pagamenti online e nei negozi fisici, ma anche i prelievi di contanti degli ATM e gli acquisti all’estero durante viaggi e trasferte di lavoro. Un aspetto da non sottovalutare è l’integrazione del conto online, controllando che siano supportate tecnologie utili come i wallet digitali Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

App e piattaforme desktop devono assicurare una user experience moderna, agevolando non solo le operazioni bancarie ma anche la gestione delle comunicazioni e l’assistenza in caso di necessità.

Il conto corrente online deve essere semplice e veloce da aprire, protetto da sofisticati sistemi di cyber security e capace di fornire anche dei vantaggi per i nuovi clienti, ad esempio buoni sconto Amazon o Netflix.

I vantaggi di un conto corrente online: ecco perché conviene oggi

Negli ultimi anni c’è stato un vero e proprio boom di conti correnti online, con tantissime persone che sono passate ai servizi di internet banking, preferendo soluzioni 100% digitali rispetto a quelle ibride o convenzionali. Il vantaggio principale dei conti online è senza dubbio la convenienza, considerando che spesso è possibile aprire un conto a canone zero con diverse operazioni di base incluse, dai bonifici all’accredito dello stipendio o della pensione.

Questi strumenti sono anche più facili da gestire, in quanto è possibile realizzare qualsiasi tipo di operazione da remoto, utilizzando le app per smartphone e tablet, oppure le piattaforme web con accesso online dal telefono o dal pc.

In termini di velocità, rispetto alle soluzioni tradizionali è possibile risparmiare molto tempo, evitando di recarsi in filiale, a meno che non si tratti di esigenze particolari che richiedono il supporto diretto di un professionista.

I conti online sono anche flessibili, con tante opzioni tra cui scegliere e la possibilità di personalizzare il conto corrente in base alle proprie esigenze. Molte app bancarie offrono anche servizi innovativi, per ottimizzare la gestione dei risparmi o realizzare investimenti direttamente dall’applicazione. Inoltre, le banche garantiscono standard di affidabilità più elevati, per sfruttare la convenienza delle nuove tecnologie senza rinunciare alla sicurezza di una banca solida.