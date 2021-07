Per comprendere come e dove investire nel 2021, è necessario innanzitutto considerare il profilo di rischio del risparmiatore. Chi non è orientato verso investimenti arrischiati, punterà su prodotti finanziari più sicuri di altri.

I più esperti e coloro che, invece, intendono investire a lungo termine per tentare di ottenere maggiori guadagni dovranno puntare su altri strumenti finanziari. In questa guida, ci rivolgiamo ad entrambe le tipologie di investitori dando i migliori consigli da seguire per il 2021.

Oggi, più che mai, a seguito della crisi innescata dalla pandemia Covid-19 e dell’instabilità dei mercati, la sicurezza negli investimenti è la priorità assoluta.

Come sempre, diversificare il portafoglio è una strategia vincente: permette di contenere i rischi e di guadagnare di più in futuro. Un altro consiglio che ti diamo è di diffidare assolutamente di chi propone soluzioni trading facili e immediate.

Quali sono gli strumenti d’investimento più redditizi e sicuri?

Sono diversi, la scelta dipenderà dal grado di rischio, redditività attesa e orizzonte temporale (breve/medio/lungo termine).

Dove investire nel 2021: prodotti finanziari per risparmiatori a basso profilo di rischio

Puntare su materie prime come oro (bene rifugio per eccellenza) e petrolio resta un buon sistema per investire in sicurezza, soprattutto in un momento di crisi come quello attuale.

Lo stesso vale per i Conti Deposito (garantiti dal sistema interbancario fino a 100mila euro) ed i Certificati di Deposito (CD) emessi dalle banche ad un tasso di interesse più alto rispetto ai conti di risparmio.

Sono investimenti sicuri anche i seguenti prodotti:

– Buoni Fruttiferi Postali a basso rendimento, tassazione agevolata e capitale garantito;

– Fondi obbligazionari governativi, sicuri ma con maggior rischio di tasso di interesse per le obbligazioni a lungo termine;

– Fondi obbligazionari societari a breve termine (Minibond) consigliati ad investitori che cercano flussi di cassa, che intendono ridurre il rischio ottenendo comunque un rendimento.

Dove investire nel 2021: strumenti finanziari a medio/alto profilo di rischio

I prodotti a rischio medio/alto sono indicati per gli investitori più esperti, che hanno una discreta conoscenza dei mercati.

Tra i vari strumenti finanziari a rischio medio/alto, segnaliamo:

– azioni di gruppi ed aziende consolidate, un mercato che richiede non solo esperienza ma studio e analisi, una buona capacità di prevedere andamenti futuri nel settore finanziario. La migliore strategia per minimizzare i rischi è diversificare il portafoglio titoli;

– criptovalute, in particolare Bitcoin ed Ethereum, gli asset più sicuri e che tendono maggiormente ad avere importanti impennate nel tempo per ottenere buoni rendimenti nel tempo;

– azioni di aziende coinvolte nel business dell’Intelligenza Artificiale ed altri business innovativi o, in alternativa, ETF dedicati a questo tipo di imprese.