I Buoni Postali (conosciuti anche come Buoni Fruttiferi Postali) sono una delle forme di risparmio più popolari in Italia. Ciò dipende da diversi fattori, tra cui non solo il senso di sicurezza e di affidabilità dato da un ente conosciuto a livello nazionale. Fino a pochi decenni fa, infatti, i Buoni Postali erano anche una delle forme di investimento più redditizie, grazie ai tassi di interesse piuttosto alti. Ad oggi, però, non possiamo dire che la situazione non sia cambiata. Per questo motivo molti risparmiatori si chiedono come effettuare il calcolo valore buono postale in autonomia, al fine di determinarlo prima di decidere di investire. Vediamo quindi in cosa consistono i Buoni Postali e come procedere con il calcolo del valore del Buono Postale.

Che cosa sono i Buoni Postali?

In primo luogo, vale la pena spendere delle parole sulla storia dei Buoni Postali e sul motivo per cui, per un periodo, sono stati una delle principali scelte dei risparmiatori italiani. Questi strumenti di investimento, emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e collocati da Poste Italiane, fino a pochi anni fa esistevano solo in forma cartacea. Solo successivamente è stata introdotta la possibilità di detenerne anche in forma dematerializzata. In quest’ultimo caso, i Buoni Postali possono essere gestiti comodamente online.

I primi buoni postali, ad ogni modo, furono introdotti nel 1925 sotto forma di cedole nominative non trasferibili il cui valore era prestabilito. Una volta acquistate, dovevano essere custodite e presentate al momento della scadenza per ottenere l’incasso. L’incasso a sua volta era costituito dalla somma inizialmente investita maggiorata degli interessi maturati dal momento dell’acquisto fino alla scadenza. Per calcolare gli interessi sui buoni postali era sufficiente verificare quanto riportato sul retro dei buoni stessi, dove era presente una tabella esplicativa. Ma come effettuare oggi il calcolo valore buono postale?

Come calcolare il valore del buono postale?

Per procedere al calcolo del valore del Buono Postale ci sono diverse alternative a disposizione del possessore. In primo luogo, se si ha a disposizione un computer o uno smartphone connesso a internet, si può visitare direttamente il sito della Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Lì troverete una apposita pagina denominata “Calcolo Rendimenti Buoni Postali” che funge da simulatore per il calcolo del valore dei buoni postali. È possibile utilizzare questo simulatore per tutti i Buoni Postali, anche quelli sottoscritti in seguito al primo luglio 1986, benché non siano più emessi.

A questo punto dovrete inserire i dati relativi al vostro tipo di Buono Postale, la data della sua sottoscrizione, l’entità dell’importo sottoscritto, la data di liquidazione, la figura fiscale (se lordista o invece nettista) e la valuta in uso. Quando avrete terminato di inserire i dati non dovrete fare altro che confermarli e attendere la risposta del simulatore.

Al termine dell’operazione avrete infatti a disposizione un riepilogo completo delle informazioni relative ai vostri Buoni Postali. Lo schema di riepilogo sarà comprensivo non solo del calcolo degli interessi maturati fino a quel momento sui vostri Buoni Postali, ma anche quello della ritenuta fiscale e del montante liquidato. Nel caso dei buoni 3×4 o 4×4, infine, vi verrà mostrata sia la prossima maturazione che quella successiva.

Esempio di calcolo valore Buono Postale

In ogni caso, quella che segue è una panoramica schematica per calcolare il valore del Buono Postale in base al tipo che avete sottoscritto. Per ogni tipologia va comunque conteggiata e detratta la ritenuta fiscale, che come detto è pari al 12,50% (oltre eventuali altre spese).

Buoni Fruttiferi Postali Ordinari (durata massima: 20 anni)

5 anni: 0,05%

10 anni: 0,20%

15 anni: 0,35%

20 anni: 0,90%

Buoni Fruttiferi Postali 3×4 (durata massima: 12 anni)

3 anni: 0,25%

6 anni: 0,30%

9 anni: 0,70%

12 anni: 1,00%

Buoni Fruttiferi Postali 3×2 (durata massima: 6 anni)

3 anni: 0,25%

6 anni: 0,35%

Buoni Fruttiferi Postali 4×4 (durata massima: 16 anni)

4 anni: 0,25%

8 anni: 0,60%

12 anni: 0,90%

16 anni: 1,25%

Buoni Fruttiferi Postali 4 anni risparmiosemplice (durata massima: 4 anni)