Il Real è la valuta ufficiale del Brasile. Per questo motivo, sia che siate diretti in questo meraviglioso Paese, sia che la vostra intenzione sia quella di investire nel Forex in riferimento al tasso di cambio tra dollaro e real, è bene saperne di più su questa valuta. Nelle prossime righe infatti affronteremo brevemente la storia del real, per poi passare al cambio valuta Euro Reais: a quanto ammonta e dove trovare un convertitore Euro Real online in tempo reale.

Reais brasiliano: storia e andamento della valuta

Come abbiamo già detto, il real (o reais) è la valuta ufficiale del Brasile a partire dal primo luglio del 1994. Andò a sostituire i vecchio real, introdotto in epoca coloniale, che circolò dal 1790 al 1942, successivamente rimpiazzato dal cruzeiro prima di tornare al real. La reintroduzione del real fu parte di un più esteso piano, il Plano Real, il cui scopo era quello di stabilizzare l’economia brasiliana.

Al momento della sua introduzione, il real valeva precisamente quanto un dollaro, salvo poi superarlo tra il 1994 e il 1995. A seguito di una attenta operazione di deprezzamento graduale, il valore del real scese fino ad arrivare a rapporto quasi alla pari. Successivamente, nel 1999, la crisi economica e la decisione di rendere variabile il tasso di cambio del real da parte della banca centrale portò a una grave svalutazione. In questo periodo un dollaro equivaleva infatti a quasi due real.

Con l’elezione di Luiz Inácio Lula da Silva e la conseguente crisi valutaria l’inflazione aumentò e il real subì un ulteriore deprezzamento. Il tasso di cambio raggiunse il suo minimo storico nell’ottobre del 2002, quando a un dollaro corrispondevano quasi 4 real. La ripresa avvenne a partire dal 2005, per arrivare a un valore di mezzo dollaro nel maggio del 2007. Più recentemente, ovvero nel dicembre del 2020, il tasso di cambio valuta Euro Reais era di 6,2355 real per un euro. Per quanto riguardava il dollaro, invece, il tasso di cambio corrispondeva a 5,0920 real per un dollaro.

Monete e banconote

Per quanto riguarda invece la suddivisione, il Reais è suddiviso in 100 Centavo. Sono infatti presenti monete in tagli da 1, 5, 10, 25 e 50 centavo e 1 real. Nel novembre del 2005 la banca centrale ha interrotto la produzione delle monete da 1 centavo. Passando invece alle banconote, queste sono presenti in tagli da 1, 2, 5, 10, 20, 50 e 100 real. A partire dal 31 dicembre del 2005 la banconota da 1 real non è più prodotta, benché abbia mantenuto un valore legale. Più recentemente è stata messa in circolazione una nuova serie di banconote. Lo scopo era quello di contrastare e rendere ancora più difficoltosa la contraffazione, nonché venire incontro alle esigenze delle persone con problemi visivi.

Valuta Euro Reais: come calcolare il cambio?

Se quindi, come accennato in apertura, vi apprestate a visitare il Brasile o le zone limitrofe in cui il Reais è utilizzato nei duty free, o magari vi state lanciando in investimenti nel Forex che vedono questa valuta protagonista, avrete bisogno di calcolare il cambio valuta Euro Reais in modo accurato e preciso. Affinché possiate fare ciò, avrete bisogno di un convertitore di valuta. Potete quindi affidarvi ai tanti siti internet che offrono questo servizio in modo gratuito e, soprattutto, in tempo reale.

In alternativa, potete semplicemente cercare, utilizzando il vostro browser, la parola chiave “valuta Euro Reais” su Google. Prima dei risultati della ricerca comparirà una piccola schermata in cui avrete a disposizione non solo il grafico riportante l’andamento della valuta nel tempo, ma anche due riquadri in cui inserire gli importi. Una volta inserito l’importo in Euro da trasformare in Reais (o viceversa), automaticamente nel riquadro corrispondente apparirà il risultato del cambio valuta Euro Reais.

Ad ogni modo, al momento un Euro corrisponde a 5.82 Reais brasiliani. Il codice ISO della valuta è BRL e il suo simbolo è R$.