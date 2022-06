Investire online è un’attività che può essere alla portata di tutti, ma questo non significa che sia semplice da applicare e che porti a facili guadagnare. Gli investimenti finanziari sono rischiosi, possono provocare una perdita parziale o totale del capitale investito; ma quando nel modo corretto, seguendo i giusti consigli ed applicando le corrette strategie, possono consentire al trader di ottenere dei guadagni.

Il trading online non è una truffa, ma è necessario essere attenti nella selezione della corretta piattaforma su cui fare gli investimenti; dopo aver fatto la corretta selezione è altrettanto importante applicare le giuste strategie di investimento, in funzione dei propri obiettivi e delle tipologie di investimenti che si vogliono fare.

L’importanza delle opinioni sul trading online

Per capire come muoversi sui mercati finanziari, individuare le giuste strategie di investimento e scegliere gli strumenti più idonei con cui operare, può essere utile fare riferimento alle opinioni sul trading presenti sul portale Investimentifinanziari.net, sito specializzato nel settore che propone guide e approfondimenti dettagliati in merito.

Inoltre, è bene sottolineare che per iniziare ad operare sui mercati è importante affidarsi a broker autorizzati e regolamentati. Questo significa che è necessario verificare che la piattaforma di trading a cui si affidano i propri soldi e dove si fanno gli investimenti finanziari, sia una piattaforma regolamentata e vigilata da organi di vigilanza nazionali e internazionali.

Tra i numerosi broker di trading online è necessario quindi selezionare, tra quelli regolamentati, un broker che possa offrire una buona scelta di strumenti finanziari su cui investire e che applichi bassi costi; tra i costi da verificare è necessario comprendere quale sia lo spread applicato alle transazioni e quali commissioni fisse vengono applicate, quando presenti.

Consigli per investire: studio e conto demo

Per iniziare a fare il trading online viene da tutti sottolineata l’importanza della conoscenza; è importante, prima di fare trading, conoscere i mercati finanziari e gli strumenti finanziari. È quindi importante studiare ed informarsi: è possibile selezionare e studiare libri sul trading online e seguire dei corsi, dei webinair o dei tutorial.

Tra le possibilità che vengono offerte per aumentare le proprie conoscenze e fare pratica, molti broker online offrono la possibilità di utilizzare un conto demo; si tratta di un conto con cui è possibile fare investimenti alle stesse condizioni e sugli stessi strumenti finanziari reali, ma con somme di denaro virtuale. Utilizzare un conto demo permette ai trader di fare pratica, approfondire le conoscenze degli strumenti finanziari e capire come funziona il trading.

La giusta strategia per investire: acquisto della proprietà reale o CFD

Una volta selezionato il broker online dove fare gli investimenti, ed ottenuto una buona conoscenza sul trading, è importante selezionare gli strumenti finanziari sui quali investire e la modalità di investimento da applicare.

Per prima cosa è necessario capire se si vuole investire direttamente sulla proprietà dei prodotti finanziari, quali ad esempio azioni, ETF o criptovalute oppure sui contratti CFD. I contratti CFD sono contratti derivati che non consistono nell’acquisto della proprietà dei titoli sottostanti, ma solo del contratto derivato su strumenti, quali azioni, ETF, crypto, indici, materie prime e Forex; il possibile guadagno è dato dalla differenza tra pezzo di acquisto e prezzo di vendita del contratto.

A questo punto è necessario applicare la giusta strategia di investimento; ne esistono molte, ma le più comuni sono i segnali di trading, il copy trading o l’analisi tecnica.

I segnali di trading sono informazioni e notizie che vengono fornite attraverso notifiche o sms fornite da piattaforme di trading o applicazioni; l’interpretazione e l’applicazione di tali informazioni consentono di decidere la tipologia di compravendita da applicare.

Il copy trading è una strategia offerta da alcune piattaforme di trading; consiste nella possibilità di copiare gli investimenti che vengono applicati da trader esperti, che operano attraverso lo stesso broker.

Un’ultima strategie di investimento molto applicata e l’analisi tecnica; si tratta di una strategia che comporta studio e pratica. Attraverso l’analisi dei dati e dei grafici, molto spesso forniti dalle stesse piattaforme di trading online, è possibile capire quando e in che modo decidere gli investimenti da applicare.