Gli ETF sono dei fondi azionari a gestione indicizzata che riproducono degli indici azionari come il FTSE MIB. Ogni azione è negoziata come una parte di un capitale di una società che viene valutata in Borsa. Possiamo dire che gli ETF sono una sorta di collante fra il mondo delle azioni e quello dell’investimento, evidenziando i benefici di quest’ultimo.

Cosa sapere sugli ETF Japan

Gli ETF danno modo agli investitori di capitalizzare finanziariamente, con diverse classi d’investimento, all’interno dell’intero sistema economico. Gli ETF possono essere regolarmente scambiati sul mercato azionario, quasi questi fossero dei titoli di credito rispecchianti un’azione del capitale, e un’altra loro caratteristica è l’osservazione degli strumenti finanziari del mercato stesso. I fondi ETF sono trasparenti ed economici. Stiamo parlando di strumenti liquidi, differenziati fra loro, e adattabili.

Gli ETF Japan in cui vale la pena investire

Nella borsa giapponese sono presenti vari indici azionari ed è bene conoscere quelli in cui vale la pena investire. Cominciamo dall’FTSE Japan, che possiede 2 ETF e permette di compiere investimenti con basse commissioni per poi passare al Nikkei 400, caratterizzato da un indice azionario con 3 ETF, e capace di controllare le azioni che vengono quotate in borsa. Degno di nota anche MSCI Japan, che possiede 9 ETF, e caratterizza ben l’85% del valore totale del Paese nipponico. MSCI Japan IMI, invece, controlla i titoli azionari del Giappone a bassa o media capitalizzazione, oppure ad alti requisiti. Interessante anche Nikkei 225 che controlla la prima parte dei titoli azionari della borsa valori di Tokyo, quella composta da 225 titoli azionari. Esso possiede 2 ETF. Infine, un’altra opzione da tenere in considerazione è quella data da Topix, l’indice azionario che sorpassa tutti gli altri per via della capacità di presentare 2.008 titoli azionari e di raggruppare tutte le società che già fanno parte del mercato finanziario di Tokyo.

La cosa più semplice da fare per chi desidera investire negli ETF Japan è scegliere gli indici azionari presenti nel mercato giapponese caratterizzati dalla presenza di ETF coperti da rischi valutari.

Quando investire negli ETF Japan

Chi sta pensando alla capitalizzazione a uso privato, può prendere seriamente in considerazione l’investimento negli ETF Japan. In generale, scegliere d’investire negli ETF in Giappone è conveniente per via dell’assenza di rischi riguardo il gestore. Il Paese, inoltre, è sempre in prima linea per quanto riguarda le novità e, nota da tenere in alta considerazione, gli ETF Japan hanno commissioni davvero basse. Se si sta pensando d’investire negli ETF, dunque, vale sempre la esplorare il mercato giapponese.