I fondi d’investimento alternativi, conosciuti anche come FIA, sono un prodotto indicato per le persone che cercano un modo per diversificare l’investimento e che abbiano sufficienti capacità, competenze ed esperienza per comprenderne appieno le strategie d’investimento, le caratteristiche e i rischi.

I fondi d’investimento alternativi più consigliati

Nonostante nel 2021 i fondi alternativi italiani abbiano chiuso l’anno in una maniera non proprio pregevole, con delle performance che, se comparate a quelle dei fondi flessibili e, principalmente, di quelli azionari, hanno lasciato molto a desiderare, ci sono state comunque delle eccezioni che ci confermano come valga ancora la pena investire nei fondi alternativi made in Italy. Fra queste realtà segnaliamo Kairos International SICAV – Italia, seguito da Mediobanca SICAV – Alkimis Special Values e da Eurizon Fund – SLJ Fkexible Global Macro. Fra i fondi alternativi internazionali che si sono classificati fra i più redditizi lo scorso anno troviamo, invece, H2O Multiequities FCP, che si posiziona al primo posto in assoluto, seguito dall’Odey Swan che si distanzia non di poco dal fondo di cui sopra. Degni di nota anche i seguenti fondi alternativi internazionali: Eaton Vance International (Ireland) e Parametric Global Defensive Equity Fund.

I vantaggi dei fondi d’investimento alternativi

Fra i pro dei fondi d’investimento alternativi c’è la bassa correlazione con gli asset tradizionali. Questa porta con sé un minor rischio di mercato e tali fondi possono essere la soluzione giusta per chi cerca di ridurre il rischio delle perdite e aspira a diversificare il proprio portafoglio. Un altro vantaggio è l’alto livello di copertura offerta dai fondi alternativi nei periodi d’inflazione. Essi includono una tipologia di asset come terreni, oro, merci, immobili e beni di consumo che viene chiamata “hard assets” e che non subisce gli effetti di mercato, contrastando, quindi, i periodi d’inflazione. Un altro pro dei fondi d’investimento alternativi è nel rendimento più elevato se paragonati ai fondi d’investimento tradizionali. Inoltre, non c’è da dimenticare che i fondi alternativi offrono un numero minore di rischi.

Gli svantaggi dei fondi d’investimento alternativi

Purtroppo ogni fondo porta con sé anche degli aspetti negativi e, nel caso dei fondi d’investimento alternativi, fra gli svantaggi segnaliamo quelli che nascono dai dubbi espressi nel corso degli anni passati in merito alla mancata trasparenza e alla carenza d’informazioni riguardo a questa tipologia di fondi. Queste carenze possono essere cruciali specialmente per l’investitore alle prime armi che non possiede ancora né le competenze né l’esperienza per districarsi nel mondo dei fondi e che, se sprovvisto della guida di un professionista preparato, può non veder fruttare il suo investimento ma può correre dei rischi.