Chi era Agnolo Poliziano?

Agnolo Poliziano è stato un letterato, poeta e pandologo italiano del Rinascimento, originario di Firenze, fu amico intimo di Leonardo da Vinci, Michelangelo e Papa Innocenzo VIII. È considerato una delle figure più illustri del suo tempo, sia come studioso che come poeta, le sue poesie si ispirarono ai poeti greci, in particolare ad Anacreonte, di cui imitò lo stile, e ai poeti latini come Virgilio, Orazio e Ovidio. Poliziano è famoso soprattutto per le sue traduzioni in latino dell’Iliade e dell’Odissea di Omero, tuttavia, scrisse anche molte poesie filosofiche e amorose in italiano, come le “Sillabe d’amore”, note anche come “Sonetti della nuova bellezza”. Sono le poesie più importanti di Poliziano e in esse rivela la sua ambizione di rinnovare la tradizione dell’amore amoroso, dando nuova vita a immagini già antiche.

Le più belle poesie di Agnolo Poliziano

Tra le poesie più belle di Agnolo Poliziano c’è “Amore tradito”, in cui descrive il pianto di una donna ingannata in amore. La poesia mostra come l’amore possa diventare una sorta di follia dalle conseguenze devastanti. In “Amore e cor gentile”, Poliziano descrive i sentimenti di un amante che prova un misto di felicità e paura quando l’amato è vicino. Questa poesia è l’espressione di una grande emozione che è tuttavia contenuta da un senso di decoro. In “Amore scherne ed erto”, Poliziano descrive il dolore di un amante che è consapevole dell’impossibilità della sua passione e della distanza che lo separa dall’amata, infatti, la poesia appare quindi come un grido di disperazione.

Cosa ci dice la poesia “Amore tradito”?

La poesia inizia con l’immagine di una donna che è stata tradita dal suo amante e rimane sola, in lacrime, abbandonata e perseguitata. Il pianto della donna è il pianto dell’amore tradito, del desiderio non soddisfatto, dell’illusione infranta, quindi la poesia è un’espressione drammatica di come l’amore possa diventare una sorta di follia dalle conseguenze devastanti. Per Poliziano, l’amore non è qualcosa di ideale o trascendente, è invece un’emozione umana che può portare a estremi di gioia e disperazione. La poesia è anche espressione di un sentimento tipico del Rinascimento, ovvero la nostalgia del passato. Il poeta, infatti, è consapevole che il presente è meno bello del passato e questa consapevolezza lo porta a piangere per ciò che è perduto e non può tornare.

Cosa ci dice la poesia “Amore e cor gentile”?

In questa poesia, Poliziano descrive i sentimenti di un amante il cui cuore è “nobile e tenero” quando l’amata è vicina. L’immagine dell’amato è morbida e pacifica, come se la persona fosse un bel sogno. Il poeta vorrebbe rimanere in uno stato di sogno, ma questo stato è interrotto dal rumore della vita quotidiana e dall’inevitabile scorrere del tempo. La poesia utilizza un immaginario classico e convenzionale; tuttavia, l’approccio innovativo di Poliziano è evidente nell’uso della parola “cor”, che si riferisce non solo al “cuore” ma anche all'”anima”. Il poeta desidera quindi non solo vedere l’amata, ma anche starle vicino, sentire la sua presenza interiore. Si tratta di un amore duraturo, che rappresenta l’unione ideale tra due anime.

Cosa ci dice la poesia “Amore scherne ed erto”?

Nell’ultima poesia della raccolta di Poliziano, il poeta esprime il suo desiderio di amore, un’emozione “scherne” (giocosa) ed “erto” (severa). Il poeta desidera quindi un amore che sia allo stesso tempo morbido e severo, giocoso e preciso, leggero e forte, tenero ed energico. La poesia è una chiamata all’amore, una sorta di sfida rivolta all’amata. Il poeta desidera essere amato come desidera amare: con una tenerezza che sia tuttavia forte, giocosa ma precisa, leggera ma allo stesso tempo energica. Non si tratta di un amore tra due amanti, ma di un amore tra due anime.