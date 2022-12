L’iper ammortamento 2018, chiamato anche iper ammortamento industria 4.0, era stato confermato dalla legge di bilancio come un iper ammortamento al 250%. Andiamo a vedere a cosa serviva e come si calcolava.

A cosa serviva l’iper ammortamento 2018

L’iper ammortamento 2018 era una grande agevolazione voluta dal governo per supportare le imprese facenti parte del piano industria 4.0, permettendo loro di fruire di una maggiorazione del costo di acquisto per i beni strumentali pari al 150% del loro reale costo. Tutto ciò serviva a imputare, durante il periodo d’imposta, dei canoni di locazione finanziaria e/o delle quote di ammortamento più alti.

Tale ammortamento, quindi, permetteva di recuperare al 250% il prezzo del bene comprato. Era necessario, poi, ripartire questo costo, insieme all’incremento, in delle quote costanti annuali, basate sul coefficiente dell’ammortamento proprio della categoria di cui fa parte il bene acquistato. Tale agevolazione era cumulabile anche con altre fra cui: Patent Box, Fondo Centrale di Garanzia, Nuova Sabatini e credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo.

L’iper ammortamento 2018, tuttavia, non era valido per ogni tipo di bene acquistato. I beni strumentali agevolati includevano gli agrifood, gli investimenti in tecnologie e gli impianti per migliorare i consumi energetici. Potevano beneficiare dell’iper ammortamento 2018 tutte le aziende operanti nel settore industriale ovvero nella robotica, nella meccanica, nel big data, nelle nanotecnologie, nella sicurezza informatica, nello sviluppo di materiali intelligenti, in Internet e nella stampa 3D.

L’arco di tempo in cui un’impresa poteva far uso dell’iper ammortamento 2018 era l’intero anno, ovvero dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 ma era previsto anche un prolungamento di 6 mesi, ovvero fino al 30 giugno 2019 purché l’ordine risultasse accettato dal venditore e ci fosse stato il pagamento di un acconto corrispondente al 20% del prezzo totale del bene da acquistare, entro il 30 dicembre 2018.

Come calcolare l’iper ammortamento 2018

Per capire meglio come si calcolava l’iper ammortamento 2018 prendiamo ad esempio l’azienda Rossi che, il 1° gennaio 2017, ha ottenuto un bene che aveva acquistato in proprietà, pagando 100.000 Euro, e messo subito in azione. Il pro dell’iper ammortamento sta nel calcolo delle imposte, pari all’IRES annuale, calcolato proprio sul maxi ammortamento. Nel caso di cumolo con altri tipi di agevolazioni, facciamo un altro esempio. L’azienda Gialli beneficia sia dell’iper ammortamento 2018 sia della Legge Sabatini pertanto è necessario sommare, al beneficio dell’ iper ammortamento, la maggiorazione del 30% relativa all’aver comprato beni tecnologici Industria 4.0, ai sensi della Legge Sabatini. Tutto ciò porterà alla riduzione del costo d’investimento pari al 46%.