Se sei alla ricerca di un modo per potere attrarre più visitatori sul tuo sito aziendale, sappi che non sei l’unico a ritrovarti ad affrontare questa sfida. Sembrerebbe che oggi molte aziende siano alla ricerca di una soluzione che possa aiutarle a incrementare il volume di traffico del proprio sito aziendale e che lo faccia comparire tra i siti presenti in prima pagina nei risultati delle ricerche Google. Scopriamo insieme quanto sia importante ricorrere all’aiuto di un consulente SEO specializzato e quali possibili tecniche adottare per aumentare il traffico di un sito aziendale.

Chi è il consulente SEO?

La SEO non è solamente una serie di regole di base ma richiede la trasformazione del sito in un meccanismo che sia perfettamente funzionante. Seguendo alcuni pratici consigli è possibile conoscere i segreti di un consulente SEO utili per aiutare a migliorare i risultati di ricerca della strategia SEO da attuare, qualora già se ne abbia una, oppure di scoprire come impostarne una correttamente senza correre il rischio di perdere tempo, sprecare energie e soldi, migliorando il posizionamento della pagina nelle ricerche web.

La figura del consulente SEO è una figura professionale moderna specializzata nel posizionamento sui motori di ricerca di un sito web. Grazie a un’approfondita conoscenza degli algoritmi di ricerca e all’utilizzo di tool avanzati per l’analisi di dati e il monitoraggio attivo, un esperto SEO può essere in grado di ottimizzare la presenza online di un’attività aumentando le visite organiche, la visibilità e l’authority.

Avere un sito web ben strutturato e piacevole da navigare è il primo passo da compiere per potere attrarre potenziali clienti. Un sito da solo, però, non è quasi mai sufficiente. La competizione online è molto forte e per ottenere visibilità in rete occorre adottare delle strategie professionali create su misura. Il consulente SEO è, quindi, l’esperto che può aiutare a guidare un’attività verso il successo online fornendo una serie di vantaggi competitivi.

Consulente SEO: tecniche per potenziare un’attività SEO

La prima cosa da tenere a mente quando si vuole potenziare il traffico in entrata di un sito web sono i contenuti. Questi devono essere utili alle persone, non ai motori di ricerca. È importante includere delle parole chiave, scelte per la campagna promozionale attuata da un consulente esperto SEO che ti potrà aiutare nella creazione di pagine che abbiano un contenuto pieno di informazioni utili e significative.

I motori di ricerca prediligono solitamente contenuti nuovi e rilevanti. Spesso accade, però, che i contenuti di un sito siano sempre gli stessi, statici. Per questo motivo, un blog può essere una scelta vincente, in quanto può essere aggiornato settimanalmente aggiungendo e scrivendo nuovi post.

Così facendo si potranno instaurare rapporti con il proprio pubblico, dimostrando competenza, autorevolezza sulle tematiche del settore e offrire allo stesso tempo a Google nuove pagine da indicizzare. In questo modo si potrà ottenere l’effetto desiderato: attrarre più persone che visitino il sito in modo naturale. Tra le principali tecniche suggerite dagli esperti SEO abbiamo:

la creazione di un titolo della pagina web: che dovrebbe avere meno di 70 caratteri e contenere non più di tre “long tail keyword”. È fondamentale assicurarsi che i nomi delle sezioni del sito siano univoci e che richiamino il loro contenuto effettivo per aumentare il traffico sul sito e fare in modo che sia di qualità;

che dovrebbe avere meno di 70 caratteri e contenere non più di tre “long tail keyword”. È fondamentale assicurarsi che i nomi delle sezioni del sito siano univoci e che richiamino il loro contenuto effettivo per aumentare il traffico sul sito e fare in modo che sia di qualità; l’utilizzo dei tag heading: (i titoli dei paragrafi usati durante la formattazione del testo) all’interno di un blocco di testo, importanti ai fini dell’indicizzazione di Google, in quanto segnalano ai motori di ricerca quali parole sono più importanti di altre all’interno di un testo. Il consiglio degli esperti è di sceglienre 1-2 per il titolo della pagina, altri per i titoli delle sezioni e dei paragrafi, altri ancora per il corpo del testo;

(i titoli dei paragrafi usati durante la formattazione del testo) all’interno di un blocco di testo, importanti ai fini dell’indicizzazione di Google, in quanto segnalano ai motori di ricerca quali parole sono più importanti di altre all’interno di un testo. Il consiglio degli esperti è di sceglienre 1-2 per il titolo della pagina, altri per i titoli delle sezioni e dei paragrafi, altri ancora per il corpo del testo; la creazione di una meta description: che non superi i 150 caratteri e che includa almeno due delle parole chiave utilizzate per il nome della pagina. La meta description indica la breve informazione testuale che si trova nei risultati delle ricerche web sotto un link, e dà l’opportunità di comunicare perché un utente dovrebbe cliccare il link e visitare il sito;

che non superi i 150 caratteri e che includa almeno due delle parole chiave utilizzate per il nome della pagina. La meta description indica la breve informazione testuale che si trova nei risultati delle ricerche web sotto un link, e dà l’opportunità di comunicare perché un utente dovrebbe cliccare il link e visitare il sito; l’inserimento di parole chiave separate da trattini, all’interno dell’indirizzo del sito (URL);

separate da trattini, l’utilizzo di immagini all’interno della pagina web: che devono essere rinominate usando le parole chiave e dei trattini per separare le singole parole. È importante anche includere l’alt text a una parola o una frase che descriva l’immagine;

che devono essere rinominate usando le parole chiave e dei trattini per separare le singole parole. È importante anche includere l’alt text a una parola o una frase che descriva l’immagine; il collegamento di due o tre link interni: ad altre sezioni del sito per attrarre visitatori e invitarli a continuare la navigazione;

l’aggiunta di 3-5 meta-tag: contenenti le parole chiave per l’ottimizzazione della pagina web. Alcuni motori di ricerca più piccoli usano ancora le meta-keyword per indicizzare un sito.