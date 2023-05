Se sei alla ricerca di un regalo originale puoi scegliere uno Smartbox, ovvero un cofanetto regalo adatto per ogni occasione e disponibile a prezzi convenienti, grazie alle tante offerte e codici coupon.

Puoi scoprire tutte i coupon sconto disponibili collegandoti sulla piattaforma www.super-offerte.com, dove puoi scaricare i buoni gratuitamente e beneficiare delle tante promozioni. Scopriamo insieme come funzionano i coupon sconto.

Sconti e offerte Smartbox

Smartbox è una società conosciuta nel mercato della “gift experience”, ovvero nella vendita di buoni regalo che possono essere usati quando si vuole, scegliendo tra percorsi benessere, cucina, viaggi e divertimento di ogni genere. I cofanetti possono essere acquistati sia presso i vari punti vendita presenti in tutte le regioni che online, effettuando il pagamento con carta di credito.

Il sito offre agli utenti la possibilità di beneficiare di servizi aggiuntivi all’acquisto che lo possono rendere una soluzione affidabile e sicura. Dal sito si possono selezionare i vari pacchetti e accedere all’area riservata per vedere le promozioni attive. Si può usufruire del cambio online immediato e gratuito e della garanzia smarrimento.

Online è, inoltre, possibile tenere traccia del proprio ordine mediante un servizio di qualità offerto da un team di esperti. Attraverso il servizio clienti si possono ottenere maggiori informazioni sui pacchetti e i servizi offerti.

Cofanetti Smartbox: come applicare risparmiare sull’acquisto

Se vuoi fare un regalo originale puoi scegliere di acquistare uno tra i tanti cofanetti regalo a seconda del tema, della regione, del destinatario e del prezzo. Sono disponibili sei categorie di regalo come percorsi benessere, soggiorni di tre giorni, soggiorni e sapori, Sport e svago, gourmet e degustazioni. Queste idee regalo sono pensate per donna, uomo, coppie ed eventi particolari come il Natale e San Valentino. In particolare:

i cofanetti gourmet: sono pensati per una coppia, con possibilità di scelta tra esperienze culinarie stellate e aperitivi;

sono pensati per una coppia, con possibilità di scelta tra esperienze culinarie stellate e aperitivi; i cofanetti con il percorso benessere: possono essere donati a una persona, con numerose opzioni che includono ingressi in spa e trattamenti esclusivi o per coppie, come soggiorni in hotel, terme, alberghi con spa;

possono essere donati a una persona, con numerose opzioni che includono ingressi in spa e trattamenti esclusivi o per coppie, come soggiorni in hotel, terme, alberghi con spa; vasta scelta relativa a viaggi e svaghi: con soggiorni di tre giorni nei quali si può decidere di partire in coppia per una delle più belle città d’Italia e d’Europa;

e con soggiorni di tre giorni nei quali si può decidere di partire in coppia per una delle più belle città d’Italia e d’Europa; per viaggi più lunghi: si può scegliere tra campagna, capitali europee, mare, permanenza in castelli e ville lussuose o posti adatti per tutta la famiglia;

si può scegliere tra campagna, capitali europee, mare, permanenza in castelli e ville lussuose o posti adatti per tutta la famiglia; se il regalo è destinato a un appassionato di sport e motori: puoi scegliere uno dei pacchetti che prevede corse in auto, esperienze di sport estremi e tanto altro.

Al momento dell’acquisto di uno di questi pacchetti puoi applicare un codice sconto che ti darà diritto a beneficiare di uno sconto fisso oppure in percentuale immediatamente applicabile al prezzo di acquisto. Gli sconti sono gratuiti e scaricabili da varie piattaforme autorizzate, tra cui Super Offerte e ti offrono il vantaggio di risparmiare sul tuo acquisto online.

Cos’è un codice sconto Smartbox?

Il codice sconto Smartbox è un buono composto da lettere e numeri che applicato al tuo carrello acquisti ti consente di ottenere uno sconto nel sito Smartbox di un importo fisso oppure variabile, in percentuale, direttamente sul tuo acquisto online.

Nel corso del procedimento di acquisto, nella schermata dedicata al metodo di pagamento trovi una casella in cui potere inserire il codice promozionale. Premendo il tasto “applica” farai in modo che il tuo carrello acquisti si aggiorni con il nuovo totale spesa decurtato dello sconto. Utilizzando uno dei codici sconto gratuiti puoi beneficiare dello sconto in percentuale del 15%.