Le carte prepagate sono diventate più usate e richieste delle carte di credito. A spingere molto la scelta di questo tipo d card è la possibilità di non avere assolutamente la necessità di aprire dei conti corrente. Non tutti i cittadini possono permettersi di avere un conto presso una banca. Esso costa molto. Ci sono delle spese di mantenimento e di commissione.

Tuttavia si ha bisogno di avere dei pagamenti tracciabili o comunque di non girare con dei contanti in tasca. Le carte prepagate sono appunto utilissime per tanti motivi. C’è addirittura chi ci si fa accreditare lo stipendio.

La banca Monte Paschi di Siena ha lanciato le sue tipologie di carte prepagate in modo da poter competere sul mercato. Una delle più note è la Krystal MPS.

Saldo Krystal MPS, dove controllarlo?

Prima vogliamo rispondere ad una domanda comune che si ritrova spesso su internet: dove controllare il saldo della carta prepagata Krystal MPS? Tra App, piattaforme e tante informazioni non sempre chiare, è normal avere qualche confusione.

Non avendo un conto corrente o non essendo dei clienti della banca, non potete avere un vostro profilo online sulla piattaforma che appartiene a quest’ente finanziario. Tuttavia possedendo una carta Krystal MPS è possibile usare gli ATM.

I bancomat o gli sportelli delle filiali della MPS permettono di fare tutte le operazioni e controllare appunto il saldo presente. In alternativa è possibile usare anche gli ATM postali o di altre banche. La connessione avviene immediatamente e non ci sono commissioni se si parla solo di una verifica del saldo.

In caso dovete fare dei prelievi, allora ci sono costi diversi quando si usano degli ATM di altre banche rispetto a quelli del Monte Paschi di Siena.

Caratteristiche Carta Krystal MPS

La Krystal MPS, carta prepagata, ha bisogno di venire ricaricata per avere del denaro al suo interno. Si possono fare dei versamenti agli sportelli oppure usare dei conti online.

Si ha una card completa di contactless. Essa sfrutta il circuito Visa Electron ed è funzionale all’interno del circuito: PagoBancomat. Ha costi di commissione molto bassi. Essendo una carta prepagata ha un codice IBAN che si usa quando si devono ricevere bonifici oppure fare ricariche di denaro.

La carta prepagata Krystal MPS ha una durata di 3 anni, poi si deve richiedere il rinnovo direttamente alle filiali.

Costi sulla Krystal MPS

Ovviamente le carte prepagate, di qualsiasi genere, hanno dei costi di attivazione, di canone o di messa in funzione. Per fortuna la Krystal MPS ha solo una spesa di rilasciano e nessun canone mensile. Per averla dovete rivolgervi alle filiali della banca Monte Paschi Siena e si pagano 5 euro. La carta si attiva in poche ore.