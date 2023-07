La banca Intesa ha creato una nuova carta prepagata che è utile anche per le necessità dei minorenni. Una vera e propria innovazione poiché si parla sempre di carte di credito o prepagate che interessano gli adulti, ma non dimentichiamoci delle nuove generazioni.

I giovani viaggiano su internet. Effettuano acquisti con monete virtuali. Utilizzano piattaforme di scambio di denaro. Riuscire a proporre delle novità, come la Intesa Flash, carta prepagata, permette di avere una migliore gestione del denaro virtuale.

Insomma la Intesa Flash è una card da usare nel quotidiano, nonostante si sia minorenni. Però ha molte altre funzionalità che andremo ad elencare poiché realmente la Intesa Flash è una: innovazione.

Carta Flash quanto costa?

Prima di tutto vediamo quale sia il costo perché è una carta prepagata, ma che ha un suo codice IBAN e deve essere quindi tracciabile. Per la Intesa Flash si parla di una spesa di circa 9.90 euro all’anno. Però è assolutamente gratuita per coloro che hanno dai 18 ai 26 anni.

Mentre le spese di commissione sono molto basse, ma attenzione a quale sia la tipologia di circuito che si utilizza. Usandola all’estero è possibile avere dei costi di commissione che sono più alti. Potete avere comunque tutte le dovute informazioni in filiale oppure consultando il sito web di banca intesa per la Intesa Flash.

Come richiedere la carta prepagata

La Intesa Flash si richiede o in filiale, ma verrete comunque rimandati alla richiesta online. Scaricando gratuitamente l’App di banca Intesa, avrete tanti servizi a portata di mano. Tra questi c’è la possibilità di avere appunto questa carta prepagata.

Una volta entrati nell’App oppure usando perfino internet banking da computer desktop, dovete solo cliccare su: richiedi Intesa Flash. A questo punto vi si apre una serie di moduli che si debbono compilare. Ovviamente dovete inserire un indirizzo di recapito della carta che vi viene spedita a domicilio.

Quando vi arriva la card è necessario fare poi un’attivazione allo sportello bancomat, ma è molto semplice. Infatti oggi le banche si stanno automatizzando per poter fornire più servizi e in modo che essi siano poi velocissimi.

Funzione dell’Intesa Flash

Come accennato, tra le funzionalità della Intesa Flash card, ritroviamo quella di un ottimo utilizzo per i minorenni. Qui si possono fare ricariche di denaro veloci, si controllano i movimenti del denaro e poi è possibile fare ricariche telefoniche.

Tuttavia la Intesa Flash card è utile anche per l’estero. Siccome molti conti correnti o bancomat non funzionano all’estero perché non posseggono appunto un circuito internazionale, ecco che la banca intesa ha strutturato la sua card Intesa Flash per utilizzare un circuito internazionale. Una carta prepagata da usare al meglio e comodamente in qualsiasi Nazione.