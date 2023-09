Se sei alla ricerca dei migliori corsi per imparare il trading sul Forex, puoi considerare la tua ricerca conclusa: sei nel posto giusto.

E’ cosa risaputa infatti che su internet girano numerosi truffatori, venditori di aria fritta ed esperti di marketing (ma non di trading!) che propinano i propri corsi, i propri pacchetti premio e tanti, tantissimi guadagni ottenibili ovviamente a patto che si segua il loro corso sul trading Forex.

Inutile dire che non è così.

Non esiste alcuna formula magica che ci porterà al guadagno fisso e imprescindibile, ad essere milionari in poco tempo e così via dicendo. Anzi, al contrario, è giusto sapere che si va incontro a tutta una serie di pericoli quando si comincia a investire in un mercato finanziario volatile come quello del mercato valutario estero.

Scopo di questo articolo sarà quindi quello di indicare quali sono i parametri che ci indicheranno la validità o meno di un corso sul trading, oltre a selezionarne appositamente ì i migliori attualmente disponibili che rientrino in questi criteri.

Le caratteristiche di un buon corso

Prima ancora di iniziare quindi con la nostra disamina riguardante i migliori corsi sul trading FX, cerchiamo di fare chiarezza su quali sono le caratteristiche che cerchiamo immediatamente nel momento in cui vogliamo iniziare un corso.

Partiamo da quello che sembra un consiglio scontato, ma non lo è: un buon corso, per essere ritenuto tale, deve essere patico. Ricordate che tutto ciò che si impara in questo mondo è finalizzato al guadagno, non al superamento di un esame né ad altro. Non esistono bocciature, ma solo perdite finanziarie.

A proposito poi del dispendio di risorse economiche, sappiate che i migliori corsi di trading sul Forex oggi sono completamente gratuiti, e spesso offerti dagli stessi broker che vi proporranno il servizio su cui poi andrete ad operare in qualità di trader.

Ciò è dovuto principalmente alla regola aurea che dice che un cliente soddisfatto è un cliente fidelizzato, e cosa c’è di meglio per un cliente di una piattaforma per trading Forex di guadagnare soldi?

Pensate a che cosa accadrebbe se i migliori broker sulla piazza non offrissero la possibilità di formarsi stesso sulla propria piattaforma: a distanza di poco tempo, tutta quella enorme fetta di novizi del trading retail perderebbe i pochi soldi a loro disposizione, senza vedere alcun guadagno o senza capire il motivo per cui hanno perso quei soldi, abbandonando il tutto e non investendo più neanche un centesimo. Ergo, un cliente perso per il broker.

Fatte queste premesse, i corsi attualmente disponibili sul settore risultano essere:

Gratuiti : quindi offerti da un broker o un qualche altro ente interessato al nostro guadagno e alla nostra realizzazione personale in quanto trader-clienti;

: quindi offerti da un broker o un qualche altro ente interessato al nostro guadagno e alla nostra realizzazione personale in quanto trader-clienti; Facilmente fruibili : un corso dovrebbe essere semplice da studiare e da comprendere, vanno quindi evitati i corsi scritti e spiegati in maniera macchinosa;

: un corso dovrebbe essere semplice da studiare e da comprendere, vanno quindi evitati i corsi scritti e spiegati in maniera macchinosa; Completi : questa voce va di pari passo con la prima voce presente in questo elenco, e cioè la gratuità dei contenuti. Un corso gratuito ma incompleto o spezzettato è infatti spesso un semplice pretesto per portarvi ad acquistare le successive parti mancanti;

: questa voce va di pari passo con la prima voce presente in questo elenco, e cioè la gratuità dei contenuti. Un corso gratuito ma incompleto o spezzettato è infatti spesso un semplice pretesto per portarvi ad acquistare le successive parti mancanti; Pratici: stiamo pur sempre parlando di un settore che vive di enormi spostamenti di denaro che avvengono ogni secondo, il cui fine ultimo è quello di speculare (nel senso tecnico del termine) su una serie di asset finanziari. La sola teoria risulta quindi non solo inutile, ma anche controproducente.

Andiamo quindi a questo punto ad analizzare i migliori corsi di trading attualmente disponibili in rete che rispettino queste semplici regole, osservando insieme cosa hanno da offrire.

Il corso offerto da ForexTB

Come potrete già intuire dal nome del broker stesso, quest’ultimo ha il suo core business proprio nel mondo del forex trading, quindi è anche logico che uno dei migliori corsi in assoluto riguardanti questo settore provenga proprio da ForexTB.

Il corso offerto sulla sua piattaforma è uno dei più completi e semplici su cui studiare, completamente orientato alla praticità dei contenuti ivi esplicati ed è, come già anticipato in precedenza, completamente gratuito.

Inoltre, grazie allo stesso broker sarà possibile praticare ciò che si è imparato utilizzando un account demo, il quale vi permetterà di fare i vostri investimenti in totale libertà con un balance virtuale e senza preoccuparvi troppo di eventuali esiti negativi per le vostre finanze.

Il corso offerto da Trade.com

Più che un corso, in questo caso parliamo di un vero e proprio coaching telefonico offerto da quella che è ad oggi una delle principali piattaforme per il trading Forex attualmente disponibili sul mercato.

Anche in questo caso siamo di fronte a un servizio completamente gratuito, dove un trader professionista vi farà da coach nei vostri investimenti online. Essi vi daranno tutta una serie di preziosi consigli e provvederanno a guidarvi passo dopo passo in un mondo, quello del trading Forex, che può risultare particolarmente ostico per i neofiti.

Ciò rientra ovviamente in un’ottica di pratica in fase di apprendimento in linea con quanto detto per questa tipologia di offerta, che spesso viene propinata a suon di centinaia di euro da fantomatici trader esperti in giro per la rete.

Il corso offerto da eToro

Per chiudere la nostra lista non potevamo non parlare di quello che è una istituzione nel campo del trading Forex (e non), il broker eToro, e la sua innovativa eToro Trading Academy.

La Trading Academy è un punto di riferimento per la formazione di tutti i trader iscritti al servizio del famoso broker che darà modo ai trader appartenenti alla community di ampliare le proprie vedute e conoscenze non solo sul Forex trading, ma anche su altri asset e mercati come quello azionario, delle materie prime e degli indici.

Questo scopo viene raggiunto tramite l’utilizzo di un’ampia gamma di strumenti uili all’apprendimento tra cui:

Guide

Video

Webinar

eBook

Segnaliamo infine anche in questo caso la possibilità di usufruire di un conto demo gratuito con cui eToro permette di praticare quanto imparato tramite la sua accademia (e non solo), oltre che a tutte le feature per cui è divenuta famosa questa piattaforma, copy trading compreso.