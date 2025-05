PRP per il cuoio capelluto: la soluzione naturale contro la caduta dei capelli

La perdita di capelli è un problema che colpisce uomini e donne di tutte le età. Stress, squilibri ormonali, genetica, cambiamenti stagionali o post-gravidanza sono solo alcune delle cause che possono influire sulla salute del cuoio capelluto. Negli ultimi anni, però, la medicina estetica ha introdotto trattamenti innovativi e non invasivi per contrastare la caduta dei capelli in modo efficace e naturale. Tra questi, spicca il PRP per il cuoio capelluto, una terapia rigenerativa che sta riscuotendo sempre più successo.

Cos’è il PRP?

PRP è l’acronimo di Platelet-Rich Plasma, ovvero plasma ricco di piastrine. Il trattamento si basa su un principio semplice e sicuro: si preleva una piccola quantità di sangue dal paziente, si centrifuga per separare il plasma dalle altre componenti, e si ottiene così un concentrato di piastrine arricchito di fattori di crescita. Questa sostanza viene poi iniettata nel cuoio capelluto per stimolare i follicoli piliferi e promuovere la ricrescita dei capelli.

Come funziona il PRP capelli?

Il PRP agisce riattivando le cellule staminali del bulbo pilifero, migliorando la vascolarizzazione e stimolando la produzione di collagene e cheratina. I risultati non sono immediati, ma progressivi: già dopo 2-3 mesi si può notare un miglioramento della densità e della qualità dei capelli.

Il trattamento è ambulatoriale, dura circa 30-40 minuti, non richiede anestesia e non lascia segni evidenti. Dopo la seduta, si può tornare subito alle normali attività quotidiane.

A chi è consigliato?

Il PRP è indicato in caso di:

Caduta dei capelli legata allo stress

Alopecia androgenetica nelle fasi iniziali

Diradamento diffuso o temporaneo

Capelli fragili, opachi o sottili

Fase post-trapianto per favorire il mantenimento

Il PRP può essere utilizzato sia da solo che in combinazione con altre terapie, come integratori, lozioni topiche o mesoterapia.

Il parere del Dottor Gianni Antonio Della Corte

Secondo il Dottor Gianni Antonio Della Corte, chirurgo estetico specializzato anche in medicina rigenerativa, “il PRP rappresenta una delle terapie più promettenti nel trattamento della caduta dei capelli, perché agisce in modo naturale, sicuro e privo di effetti collaterali. Utilizzando il sangue del paziente stesso, evitiamo il rischio di reazioni allergiche o intolleranze. I risultati sono evidenti soprattutto nei pazienti che iniziano il trattamento in una fase precoce del diradamento, e possono essere mantenuti nel tempo con richiami periodici”. Il Dottor Della Corte sottolinea anche l’importanza di una diagnosi personalizzata per stabilire il protocollo più efficace, adattato alla causa e al livello di caduta.

Ogni quanto va ripetuto il trattamento?

Di solito si consigliano 3-4 sedute a distanza di un mese l’una dall’altra, seguite da richiami ogni 6-12 mesi, a seconda della risposta individuale del paziente. È fondamentale affidarsi a medici esperti, che possano monitorare i progressi e adattare il trattamento in base ai risultati ottenuti.

Conclusioni

Il PRP per il cuoio capelluto è un trattamento innovativo, efficace e non invasivo per chi desidera contrastare la caduta dei capelli in modo naturale. Grazie alla stimolazione dei follicoli tramite i fattori di crescita, è possibile migliorare la salute del cuoio capelluto e favorire la ricrescita in modo graduale ma visibile. Come sempre, il consiglio è quello di rivolgersi a professionisti qualificati per una valutazione completa e un piano di trattamento personalizzato.