Il Superenalotto è molto probabilmente il gioco che fa sognare di più gli italiani: il suo ricchissimo jackpot spinge tantissime persone a fare la loro giocata, nella speranza di fare “6”. Per non rischiare di perdere l’appuntamento della fortuna è possibile utilizzare l’App Superenalotto, l’applicazione ufficiale che consente di giocare e controllare le vincite. Vediamo come funziona e quanto si guadagna.

A cosa serve l’applicazione Superenalotto

L’applicazione del Superenalotto è disponibile per dispositivi iOS ed Android e può essere scaricata direttamente dal sito della Sisal (o degli altri operatori autorizzati) tramite QR code. L’app non è disponibile sul Play Store perché Google non accetta la pubblicazione nel suo store digitale di applicazioni di gioco che prevedono la movimentazione di denaro. Per installarla bisgoogna quindi autorizzare le sorgenti sconosciute. Con questa app è possibile:

giocare in ogni momento e da qualsiasi luogo ;

; controllare le proprie giocate,

salvare i propri numeri preferiti.

Come funziona: le giocate e la loro verifica

Per poter giocare tramite l’applicazione è necessario essere già iscritti presso un operatore autorizzato (ad esempio Sisal, Lottomatica, Snai, Eurobet e così via). Dopo aver selezionato il proprio operatore sarà possibile accedere al conto di gioco utilizzando le solite credenziali. Per giocare con l’App Superenalotto bisogna toccare la voce Crea Schedina: in questo modo è possibile selezionare manualmente i numeri; altrimenti si può cliccare su Scegli una giocata casuale (o utilizzare la funzione shake) per affidare alla fortuna la compilazione della schedina, limitandosi a scegliere l’importo (da 1 a 75 euro).

Le giocate possono essere convalidate direttamente tramite l’applicazione oppure possono essere inviate in ricevitoria tramite l’apposita funzione. Per scoprire l’esito della giocata effettuata tramite l’applicazione, dopo aver fatto il login è sufficiente andare nella sezione Le tue schedine e toccare la scritta Scopri se hai vino. Se invece la giocata è stata fatta in ricevitoria è sufficiente cliccare su Verifica schedina ed inquadrare con la fotocamera il QR Code presente sulla ricevuta di gioco.

Le vincite: quanto si guadagna?

Il Superenalotto prevede sei categorie di vincita; si vince infatti: