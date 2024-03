Il bilancio aziendale rappresenta uno strumento essenziale per ogni imprenditore che intenda gestire in modo efficace la propria attività.

Infatti, questo documento contabile fornisce una panoramica estremamente dettagliata delle entrate e delle uscite di un’azienda nel corso di un determinato periodo di tempo, quantificabile in 12 mesi (il cosiddetto “anno fiscale“), consentendo una valutazione accurata della relativa situazione finanziaria e, al contempo, una pianificazione strategica molto fine, relativamente alle decisioni da intraprendere nell’immediato futuro.

Ebbene, fatta questa doverosa premessa, cerchiamo ora di approfondire un po’ meglio questi aspetti.

Cos’è il bilancio aziendale

Come accennato poc’anzi, il bilancio aziendale è un documento contabile che deve essere redatto obbligatoriamente da tutti i soggetti che esercitano un’attività imprenditoriale il cui fatturato annuo risulti superiore a:

400.000€, relativamente alle società di servizi

700.000€ per tutte le altre

Al suo interno sono riassunte tutte le operazioni economiche svolte dall’azienda:

Entrate

Uscite

Attività finanziarie e patrimoniali

Pertanto, esso può essere definito come un vero e proprio strumento di monitoraggio e controllo che consente di valutare la redditività dell’impresa e la sua capacità di generare profitto nel medio e lungo periodo.

Analisi del bilancio di una partita IVA: gli elementi chiave

Chiarito ciò, passiamo ora ad analizzare gli elementi chiave che lo compongono.

Infatti, il bilancio aziendale si articola in diverse sezioni, ognuna delle quali fornisce informazioni specifiche, come:

Entrate : rappresentano i ricavi generati dall’attività aziendale, derivanti dalla vendita di beni o servizi

: rappresentano i ricavi generati dall’attività aziendale, derivanti dalla vendita di beni o servizi Uscite : comprendono tutti i costi sostenuti per l’acquisto di merci, materie prime, servizi e altre spese necessarie per l’attività

: comprendono tutti i costi sostenuti per l’acquisto di merci, materie prime, servizi e altre spese necessarie per l’attività Attività finanziarie : includono liquidità disponibile, crediti verso terzi e altri strumenti finanziari di breve termine

: includono liquidità disponibile, crediti verso terzi e altri strumenti finanziari di breve termine Patrimonio netto: rappresenta la differenza tra attività e passività dell’azienda, indicando il valore complessivo dell’impresa

Questi dati vengono riepilogati nei cosiddetti “prospetti del bilancio“:

Conto economico

Stato patrimoniale

Importanza del bilancio aziendale

Appurati anche questi aspetti, passiamo ora ad elencare nel dettaglio le ragioni che rendono questo documento particolarmente interessante:

Valutazione della performance : consente di valutare l’andamento dell’azienda nel corso del tempo, confrontando i risultati finanziari di periodi diversi.

: consente di valutare l’andamento dell’azienda nel corso del tempo, confrontando i risultati finanziari di periodi diversi. Pianificazione finanziaria : fornisce informazioni preziose per la pianificazione finanziaria a breve e lungo termine, consentendo di prendere decisioni informate sull’allocazione delle risorse.

: fornisce informazioni preziose per la pianificazione finanziaria a breve e lungo termine, consentendo di prendere decisioni informate sull’allocazione delle risorse. Trasparenza e rendicontazione : garantisce trasparenza nella gestione finanziaria dell’azienda, fornendo una base solida per la rendicontazione agli investitori, ai creditori e alle autorità fiscali.

: garantisce trasparenza nella gestione finanziaria dell’azienda, fornendo una base solida per la rendicontazione agli investitori, ai creditori e alle autorità fiscali. Supporto decisionale: aiuta gli imprenditori a prendere decisioni strategiche, identificando aree di forza e di debolezza dell’attività, così da individuare eventuali opportunità di miglioramento.

Principali ragioni di utilizzo

Per questi motivi, il bilancio aziendale viene utilizzato per misurare parametri come:

Vendite (fatturato)

Sato di indebitamento

Liquidità

Crediti

Capitale posseduto

Andamento nel corso degli anni

Indicatori estremamente importanti per potenziali investitori, clienti, giornalisti o semplici curiosi.

Come richiederlo online

Ma come è possibile visionare il bilancio aziendale di un’impresa?

Ebbene, per farlo è necessario dotarsi della relativa visura.

A tal proposito basta digitare “bilancio partita IVA” o “visura bilancio aziendale” sui principali motori di ricerca e selezionare uno dei tanti servizi dediti all’evasione di questo tipo di documenti; fra questi annoveriamo EasyVisure, recentemente elogiato da portali di spicco come lentepubblica.it e termometropolitico.it, ma anche VisuraSI, Predeion e Tutto Visure i quali occupano le principali posizioni di Google, nel momento in cui scriviamo.

Conclusioni

In conclusione, il bilancio aziendale rappresenta uno strumento indispensabile per la gestione aziendale, fornendo informazioni cruciali per valutare la performance finanziaria, pianificare il futuro e prendere decisioni strategiche.

Gli imprenditori e i professionisti dovrebbero, quindi, dedicare la giusta attenzione alla compilazione e all’analisi del bilancio dell’attività facente capo alla loro partita IVA, poiché ciò può fare la differenza tra il successo e il fallimento della stessa.

D’altro canto, invece, i potenziali investitori dovrebbero rivolgere le loro attenzioni in maniera molto oculata alla visura del bilancio aziendale prima di intavolare una qualsiasi trattativa orientata all’acquisto o ad una eventuale partnership.