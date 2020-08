Molti istituti bancari hanno inserito nel loro catalogo di prodotti delle soluzioni pensate appositamente per il business; su www.cariparma era disponibile un’ampia serie di servizi destinati alle piccole imprese. Vediamo quali erano e cerchiamo di capire se la banca attuale (Crédit Agricole) propone lo stesso conto corrente e gli stessi vantaggi.

Le soluzioni www.cariparma per piccole imprese

I servizi di www.cariparma per piccole imprese riguardavano diversi aspetti dalle vita di questa particolare categoria di clienti. C’erano le soluzioni per la gestione degli incassi e dei pagamenti, possibile grazie a strumenti come le carte di credito aziendali, i conti correnti specifici perle varia attività professionali e i servizi POS. C’erano poi i finanziamenti Cariparma Piccole Imprese, con soluzioni diversificate e personalizzate, le polizze assicurative per la tutela dell’azienda e dei professionisti, i servizi di supporto all’internazionalizzazione, varie opzioni di investimenti in SICAV, prodotti assicurativi, obbligazioni e fondi comuni.

Ad oggi il sito www.cariparma non è più raggiungibile: l’istituto ormai fa parte del gruppo Crédit Agricole. Sul portale della banca è possibile vedere che i prodotti e i servizi disponibili per le piccole imprese ed i professionisti sono organizzati sono i seguenti:

Gestione incassi e pagamenti (conti correnti, servizio POS, carte e sistemi di pagamento);

(conti correnti, servizio POS, carte e sistemi di pagamento); Finanziamenti per l’impresa (finanziamenti a breve termine, finanziamenti a medio/lungo termine, leasing, soluzione e-commerce, finanziamenti ad enti pubblici, finanziamenti agevolati, noleggo a lungo termine);

(finanziamenti a breve termine, finanziamenti a medio/lungo termine, leasing, soluzione e-commerce, finanziamenti ad enti pubblici, finanziamenti agevolati, noleggo a lungo termine); Copertura dei rischi (protezione famiglia, tutela dell’impresa);

(protezione famiglia, tutela dell’impresa); Operatività con l’estero (supporto, servizio di cash management, international banking, garanzie internazionali, accordo con Simest, prodotti di trade finance);

(supporto, servizio di cash management, international banking, garanzie internazionali, accordo con Simest, prodotti di trade finance); Investimenti di liquidità (fondi comuni di investimento, obbligazioni, prodotti assicurativi, SICAV).

Le piccole imprese e i professionisti hanno a disposizione un’ampia gamma di conti correnti:

Conto Affari (Base, Medium, Large);

Conto Affari Commercianti;

Conto Professionisti;

Conto Associazioni;

Conto Associazioni No Profit.

Servizi online: accesso al conto corrente e altre funzionalità

L’istituto mette a disposizione delle piccole imprese e dei professionisti anche una serie di servizi di banca online. Grazie alle Aree Self 24/24 l’imprenditore (o i suoi collaboratori) può fare prelievi e pagamenti a qualsiasi ora. Il servizio SMS informativo consente di rimanere costantemente informati sui movimenti del conto e della carta bancomat. Nowbanking è la piattaforma con cui si possono monitorare e gestire le operazioni di pagamento e rendicontazione dell’imprea; è possibile anche impostare le autorizzazione per i collaboratori e tenere sotto controllo i movimenti dei POS.

I rapporti aziendali possono essere gestii anche tramite l’App Nowbanking: chi ha sottoscritto il rapporto multicanale per Piccole Media Imprese e Professionisti tramite la stessa applicazione può monitorare contemporaneamente l’area provata e quella aziendale. Per accedere ai servizi di internet banking non bisogna più andare sul sito www.cariparma, ma è necessario collegarsi al sito www.credit-agricole.it; dalla homepage si clicca su Accesso Clienti, si seleziona la banca, poi la piattaforma di interesse (in questo caso Piccole Imprese) o il servizio; questo punto è sufficiente inserire le proprie credenziali di accesso.