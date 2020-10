La Banca Popolare di Sondrio è nata nel 1871 e nel corso degli anni è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante, estendendo la sua attività anche al di fuori dei confini regionali. Pur mantenendo un forte legame con il suo territorio d’origine, le possibilità operative della banca oggi raggiungono l’intero Paese. Vediamo quali servizi offre e come si fa l’accesso all’area personale del sito web ufficiale.

Servizi per privati, aziende ed enti

Stiamo parlando di una banca popolare cooperativa che offre servizi e prodotti di qualità destinati alle famiglie, alle imprese di piccole e medie dimensioni e alle istituzioni che compongono il tessuto sociale ed economico delle zone presidiate. I servizi erogati ai privati vengono suddivisi in otto categorie:

Servizi online;

Conti correnti ;

; Carte di pagamento;

Finanziamenti;

Investimenti ;

; Coperture assicurative;

Previdenza;

SEPA – Single Euro Payments Area.

Anche le aziende hanno la possibilità di accedere ai servizi online, ai finanziamenti e alle coperture assicurative dedicate. In più hanno a disposizione i servizi estero per l’internazionalizzazione della loro attività i servizi a valore aggiunto, gli strumenti e i servizi per incassi e pagamenti. Gli enti invece possono rivolgersi alla Banca Popolare di Sondrio per beneficiare dei servizi di tesoreria di cassa, per i servizi accessori di incasso e di pagamento e per accedere al sistema di scambio degli ordinativi informatici con firma digitale.

Sito web Banca Popolare di Sondrio: accesso all’area riservata e internet banking

Il sito web della Banca popolare di Sondrio è raggiungibile all’indirizzo www.popso.it. Tramite questo portale è possibile accedere ai servizi online. Scrigno Internet Banking permette ai clienti privati di controllare il proprio conto, effettuare e ricevere pagamenti, scegliere prodotti di investimento e di protezione. I professionisti in più possono sfruttare ulteriori funzionalità dispositive ed informative. Per accedere all’area riservata bisogna andare sul sito ufficiale riportato in precedenza e cliccare sulla voce SCRIGNO presente nel menù posizionato nella parte superiore della pagina (la voce è contrassegnata da un’icona a forma di mouse). Compare a questo punto una nuova finestra con il form di login, in cui il cliente della banca deve inserire il proprio codice utente ed il PIN.

Si può accedere all’internet banking della Banca Popolare di Sondrio anche tramite l’applicazione Scrigno App, disponibile sia su App Store che su Google Play. Se il dispositivo utilizzato lo supporto, l’applicazione permette l’accesso rapido e sicuro tramite il riconoscimento biometrico (Face ID o Taouch ID). Tra gli altri servizi online erogati dalla banca è possibile citare Scrigno Pago Facile, per il pagamento veloce di utenze, tributi e canoni, e Scrigno IdentiTel, lo strumento che genera i codici OTP per autorizzare le operazioni bancarie richieste online. Entrando nella sezione Filiali del sito è possibile individuare le filiali e gli sportelli ATM presenti sul territorio: la banca opera in sette regioni del Nord (Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Veneto) e nella zona di Roma.