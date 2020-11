Con il lockdown sempre più italiani hanno cominciato a fare trading online, un’attività svolta in modo telematico che consente di investire in maniera autonoma sui mercati finanziari. In particolare, nel 2020 si è registrato un forte aumento delle richieste per i corsi di trading, una necessità per le migliaia di persone principianti che si sono avvicinate a questo settore per la prima volta.

Tra i corsi più apprezzati ci sono le risorse che spiegano come effettuare l’analisi tecnica, lo studio dei grafici per il monitoraggio degli andamenti degli asset e l’individuazione delle tendenze. Allo stesso tempo sono molto gettonati i corsi incentrati sull’analisi fondamentale, una competenza essenziale per interpretare le indicazioni dei grafici e integrare anche le notizie macroeconomiche, per creare strategie di trading efficaci e adatte alle proprie esigenze.

La presenza di contenuti online di qualità come, ad esempio, il corso di trading dedicato ai principianti proposto dagli esperti di SegnaliDiTrading.net, permette di aggirare le limitazioni imposte dalla pandemia di Covid-19, continuando a puntare sulla formazione professionale anche in questo difficile momento. Il web rappresenta infatti la prima fonte di risorse per i trader alle prime armi, grazie all’ampia offerta di corsi, seminari, guide e videolezioni sia gratuite che a pagamento.

Come scegliere il corso di trading online giusto

La scelta del corso di trading più adatto alle proprie necessità è senza dubbio una decisione importante, specialmente quando si tratta di risorse a pagamento ma anche nel caso di contenuti di libero accesso. I primi richiedono maggiore attenzione per evitare di sprecare soldi, ad ogni modo anche con i corsi gratuiti non bisogna perdere tempo, ad esempio seguendo un percorso formativo di bassa qualità, impreciso o non completo.

Per questo motivo la prima caratteristica da valutare è l’affidabilità del corso di trading online, controllando le referenze dei docenti e la loro esperienza diretta in ambito finanziario. Di norma, è preferibile rivolgersi ad analisti esperti e qualificati, in grado di mostrare certificazioni valide e autorevoli, in questo modo si potrà essere certi che le informazioni fornite sono realmente utili e valide per investire sui mercati.

Ancora meglio se i docenti sono investitori attivi e forniscono i dati delle loro performance, un chiaro segnale che i contenuti proposti provengono dall’esperienza accumulata in anni di trading. Da non sottovalutare sono le recensioni degli altri utenti, verificando le opinioni presenti sui social e sulle piattaforme indipendenti, per capire se effettivamente il corso serve per migliorare le proprie competenze finanziarie.

Cosa aspettarsi da un corso di trading online

I corsi di trading consentono innanzitutto di aumentare le conoscenze tecniche, un aspetto indispensabile per un trader principiante. Prima di investire, infatti, è importante apprendere la terminologia del settore, imparare come funziona la Borsa e quali fattori influiscono sui mercati finanziari. Inoltre bisogna sapere quali sono le principali Borse internazionali, gli strumenti d’investimento a disposizione e i meccanismi che regolano il mondo finanziario.

Dopodiché è necessario apprendere l’analisi tecnica, per utilizzare correttamente grafici e indicatori al fine di monitorare i mercati, per identificare gli asset su cui investire e scoprire le tendenze più interessanti. Lo stesso vale per l’analisi fondamentale, essenziale per sviluppare capacità più ampie e complete di analisi, controllando le informazioni e usandole per prendere decisioni con maggiore consapevolezza.

Insieme alla parte teorica vengono proposte in genere anche attività di tipo pratico, affiancando allo studio gli investimenti reali utilizzando conti demo virtuali, per evitare qualsiasi rischio e consentire agli studenti di mettere in pratica quanto appreso in modo sicuro. Infine è importante ottenere delle certificazioni, utili soprattutto a chi vuole intraprendere la carriera di trader, cercando impiego presso società specializzate negli investimenti e nella consulenza.

I vantaggi della formazione professionale nel campo finanziario

I corsi di trading online permettono non solo di approcciarsi agli investimenti in modo adeguato, ma offrono anche competenze utili nella gestione finanziaria. Naturalmente l’obiettivo principale è introdurre le persone al trading indipendente, per capire come minimizzare il rischio e costruire strategie efficaci, per operare sui mercati secondo i propri obiettivi personali.

Tuttavia queste capacità sono valide per tantissime attività, perciò si tratta di un investimento intelligente dai numerosi risvolti positivi. Ad esempio, una maggiore consapevolezza in ambito finanziario consente di valutare con attenzione le proposte di banche e SIM, per analizzare in modo accurato i prodotti ed evitare di sottoscrivere strumenti non adatti al proprio profilo di rischio, per non ritrovarsi come quei risparmiatori italiani che in passato hanno acquistato strumenti finanziari pericolosi.

Inoltre, dopo le fasi iniziali è possibile intraprendere un percorso di crescita personalizzato, ottimizzando la spesa e il tempo dedicato alla formazione per aumentare le proprie capacità in modo mirato. Ad ogni modo il trading online può aprire molteplici opportunità in diversi settori, per questo motivo è importante investire in se stessi prima di farlo sui mercati finanziari, per affrontare ogni sfida con la giusta preparazione tecnica e professionale.