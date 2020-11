Nel 2015 le compagnie di assicurazione Carige Vita Nuova e Carige Assicurazione sono entrate a far parte del Gruppo Assicurativo Amissima: si è trattato solo dell’ennesimo passo di una storia iniziata circa un secolo fa con la nascita della Levante Assicurazioni. Vediamo quali sono i servizi ed i prodotti assicurativi proposti, qual è il portale web ufficiale e quali sono i contatti per assistenza.

Carige Assicurazioni e Amissima: servizi e prodotti offerti

Per conoscere quali sono i prodotti ed i servizi assicurativi offerti dall’ex Carige Assicurazioni (oggi Amissima Assicurazioni) ci sono due possibilità. O si va nella sezione Assicurazioni del sito ufficiale del Gruppo Banca Carige (www.gruppocarige.it) oppure si va direttamente sul portale web di Amissima, raggiungibile all’indirizzo www.amissina.it. I prodotti possono essere raccolti in quattro differenti categorie.

Mobilità

Per la copertura di auto e altri veicoli e una protezione dali infortuni legati alla loro circolazione, Amissima Assicurazioni propone una serie di soluzioni:

Dynamica Motor

Autorelax

Amissima Autorelax;

Scelgo io.

Presso il partner bancari sono invece disponibili le soluzioni di Banca Carige Mobilità, ovvero Carige Auto Più e Scelgo Io edizione Banca Carige.

Famiglia

Per poter vivere serenamente è possibile scegliere tra le diverse opzioni assicurative a tutela della salute, della vita privata e dell’abitazione:

Amissima Salute +;

Dental Relax;

Casa Amissima;

Famiglia Amissima;

Amissima in Movimento;

Protezione Linea Persona;

Mia Salute.

In più ci sono le soluzioni disponibili presso i partner bancari, ovvero: Carige Incensio Furto RC Assistenza, Carige Niente Male, Carige Protezione Famiglia, Correntista Sicuro Top, Carige Esco Sereno, Sorridenti, Tutto Bene Carige, Carige Mutuo Domani, Lucky, AsSìYou 2.0.

Attività

I titolari di piccole e medie imprese e i liberi professionisti possono utelare la loro attività e i loro dipendenti grazie ad una completa gamma di proposte perosnalizzate:

Agricola;

Albergo:

Ufficio;

Professionista 2.0;

Protezione Linea Azienda;

Amissima Valore Azienda;

Professionista Sanitario 2.0;

Contractor’s All Risks (CAR);

Decennale Postuma;

Omnisolutions Property;

Omnisolutions Salute;

Convenzione PASi;

Cyber@missima;

Fabbricato Amissima.

A questi si aggiunge Carige Domani Mutuo Imprese, sottoscrivibile presos i partner bancari della compagnia.

Risparmio

Per assicurare il benessere futuro è possibile proteggere i propri cari ed i propri risparm; esistono soluzioni per ogni tipo di erichiesta di salvaguardia del patrimonio.

Protezione : Lucky Vita, Carige Vita Valore, Carige Domani Mutuo Vita, Tutela Easy, Tutela Life Protection, Impresa Futura Key Man;

: Lucky Vita, Carige Vita Valore, Carige Domani Mutuo Vita, Tutela Easy, Tutela Life Protection, Impresa Futura Key Man; Investimento . Carige Unitpiù, Carige Soluzione Assicura, Carige Soluzione Rendimento, Carige Multisoluzione, Amissima Private, Amissima Valore Private, Azimut Obiettivo Sicuro, Azimut Protezione, Amissima Obiettivo Garantito, Sicresce Dinamico;

. Carige Unitpiù, Carige Soluzione Assicura, Carige Soluzione Rendimento, Carige Multisoluzione, Amissima Private, Amissima Valore Private, Azimut Obiettivo Sicuro, Azimut Protezione, Amissima Obiettivo Garantito, Sicresce Dinamico; Bancassicurazione.

I contatti: indirizzi, numeri di telefono e email

Per mettersi in contatto con Banca Carige, che propone le soluzioni assicurativa in quanto partner di Amissima, è possibile chiamare il numero +39 0105791 oppure scrivere una email all’indirizzo carige@carige.it. Esiste un servizio telefonico che offre informazioni ai clienti: è attivo dal lunedì al venerdì tra le 8;30 e le 18:00 ed è raggiungibile chiamando da rete fissa il numero verde 800010090. La sede della banca si trova in via Cassa di Risparmio 15 a Genova. Per quanto riguarda Amissima, società che nel 2015 ha inglobato Carige Assicurazioni, la sede legale si trova a Milano, in viale Certosa 22. Il numero di telefono è 0130761 e l’indirizzo èmail è amissima@pec.amissima.it. Chi ha problemi nel registrarsi o nell’accedere all’area riservata del sito amissima.it può chiamare il numero verde 800230110.