Ormai tutti ci siamo abituati ad utilizzare i servizi di internet banking: la maggior parte delle operazioni e il controllo dei conti di solito viene fatto direttamente tramite un computer o uno smartphone, senza doversi recare di persona in filiale. Molte banche hanno deciso di affidare il loro servizio a Inbank, raggiungibile all’indirizzo www.inbak.it. Vediamo quali istituti hanno deciso di utilizzare questo servizio, cosa permette di fare, quali sono i contatti e come fare il login.

Quali servizi offre il portale www.inbank.it

L’elenco delle banche che consentono ai loro clienti di accedere ai servizi di internet banking tramite Inbank è molto lungo. Giusto per fare qualche nome a titolo di esempio possiamo citare Banca Chiant, Credito Trevigiano, Banca della Marca, BCC Brescia, Banca Etica. Tutti questi istituti, tramite un collegamento al sito www.inbank.it, consentono ai loro clienti di poter accedere ai loro rapporti bancari (servizi, conti correnti, prodotti di risparmio e così via) direttamente da casa e ad ogni ora. Con Inbank è possibile monitorare la lista dei movimenti, effettuare bonifici (anche quelli “parlanti” per le agevolazioni fiscali), pagare bollettini ed F24, seguire l’andamento dei propri investimenti, gestire le carte prepagate e così via.

Acceso al sito e recupero password

Per accedere ai servizi di Inbank è possibile collegarsi al sito www.inbank.it (digitando direttamente questo indirizzo oppure passando per attraverso il collegamento dal sito della propria banca) ed inserire nel modulo di login l’User ID e la password. Può capitare a chiunque di dimenticare la password, ma per fortuna c’è la possibilità di recuperarla: chi possiede il token fisico può fare il reset della parola chiave inviando un sms al numero 3399942024; il testo del messaggio deve essere composto dalla parola RESET, seguita da uno spazio e dall’user ID; la nuova password viene inviata tramite sms allo stesso cellulare. Chi non possiede il token fisico (quindi riceve ogni volta l’OTP tramite sms o tramite l’applicazione Notify) può utilizzare la funzione Recupera Password direttamente dalla pagina www.inbank.it.

Contatti e applicazione ufficiale

Per avere maggiori informazioni è possibile consultare la pagina FAQ del sito www.inbank.it. Chi dovesse riscontrare dei problemi nell’utilizzo dei servizi Inbank e avesse bisogno di assistenza tecnica può chiamare il numero verde 800837455 (chi si trova all’estero deve telefonare al +39 0805692856). Il servizio di assistenza è attivo dal lunedì al venerdì tra le otto del mattino e le dieci di sera, mentre il sabato, la domenica e nei festivi l’orario va dalle 9:00 alle 15:00. Per sfruttare tutte le funzionalità del servizio di internet banking Inbank è possibile utilizzare anche l’applicazione Inbank App, che può essere scaricata su dispositivi Android e iOS dai rispettivi store digitali.