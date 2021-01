Il mondo delle assicurazioni è in continua evoluzione: cambiano le esigenze della clientela e di conseguenza cambiano anche le offerte delle compagnie. Nel corso degli anni poi può capitare che i soggetti sul mercato possano mutare, con la nascita di nuove realtà e la scomparsa di vecchie società, spesso perché inglobate in gruppi più grandi. Qual è stato il destino di MAA Assicurazioni? Vediamo quali erano i suoi servizi, qual è la sua situazione attuale e altre informazioni utili.

La storia di MAA Assicurazioni: nascita, servizi ed evoluzione

La Milano Assicurazioni Autoveicoli è nata nel 1973 come ramo specializzato nel settore RCA della storica compagnia Milano Assicurazioni, per poi essere ceduta pochi anni dopo. La MAA Assicurazioni torna a far parte del suo vecchio gruppo nel 2003, quando la Milano Assicurazioni era già stata incorporata dalla SAI. Nonostante tutti questi passaggi, la MAA ha continuato a mantenere un discreto livello di autonomia, con una propria rete attraverso la quale distribuiva i suoi prodotti: non si parla più solo di polizze auto ed altri veicoli, ma anche di polizze per la tutela delle persone e delle famiglie, degli immobili, del patrimonio, della salute, dei viaggi, delle merci trasportate e così via.

Le polizze altamente personalizzabili, i prodotti innovativi, l’assistenza continua ai clienti grazie alla capillarità della sua rete: questi erano i punti cardine di MAA Assicurazioni. Nel 2013 Fondiaria SAI e Unipol Assicurazioni si uniscono: dalla loro fusione nasce il gruppo UnipolSAI, ma per la Milano Assicurazioni e tutte le divisioni a lei controllate la strada non è ancora finita. Nel 2014 infatti UnipolSAI cede il ramo d’azienda relativo alla Milano Assicurazioni ad Allianz, colosso multinazionale e leader mondiale nel settore delle assicurazioni.

Come contattare la compagnia

Il brand MAA Assicurazioni è dunque sparito dalla circolazione: non esistono quindi un sito internet ufficiale e dei contatti specifici. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito di UnipolSAI, tramite il quale i clienti della vecchia compagnia potevano accedere all’area riservata. La sede si trovava a Milano, in via Teodosio 66. Prima della sua chiusura, la compagnia offriva tre linee assicurative, ovvero Linea Auto, Linea Persona (suddivisa in area Famiglia, Area Salute e area Lavoro) e Linea Aziende, e una gamma di programmi previdenziali. I prodotti di punta nel ramo auto erano Nuova 1a Global Autovetture e Nuova 1a Global Ciclomotori e Motocicli, entrambe con tre diversi livelli di tutela (Compact, Global e VIP).