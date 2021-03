Il conto corrente è uno strumento indispensabile praticamente per chiunque: per poterlo gestire al meglio e per avere il pieno controllo sui propri soldi è necessario conoscere la terminologia usata dalle banche. A volte si fa un po’ di confusione sulle definizioni di saldo disponibile e saldo contabile. Cerchiamo di capire di cosa si tratta e vediamo dove è possibile trovare questi valori.

Saldo contabile e saldo disponibile: di cosa si tratta?

È abbastanza semplice capire che quando si parla di un conto corrente, il termine saldo indica la differenza tra operazioni a credito e le operazioni a debito. Sull’estratto conto è però possibile trovare le voci saldo contabile e saldo disponibile e si può notare che i loro valori (nella maggior parte dei casi) sono differenti: perché? Per capirlo iniziamo a dare la definizione di saldo contabile: con questo termine si indica la differenza tra le operazioni a credito e quelle a debito che sono già state registrate, ma si tiene conto anche delle operazioni a scadere e postpagate, ovvero che hanno una scadenza (un effetto) successiva alla data in cui il saldo viene rilevato.

Il saldo disponibile invece indica le somme che sono effettivamente disponibili sul conto in una certa data. In questa operazione si tiene conto anche dell’eventuale fido, delle operazioni più recenti che sono già state effettuate ma che non sono state ancora contabilizzate (e quindi non figurano nel saldo contabile), mentre non vengono considerate quelle operazioni che sono già state contabilizzate ma che non hanno ancora avuto un effetto concreto sul conto. Ad esempio, se viene versato un assegno da mille euro sul conto, questa operazione risulterà subito nel saldo contabile, ma non in quello disponibile, perché prima che le somme siano realmente a disposizione del titolare del conto si dovrà attendere che l’assegno venga effettivamente pagato ed accreditato.

Dove si trova il saldo sull’estratto conto e online

La differenza può sembrare minima, ma nella realtà può essere molto importante. È opportuna capirla perché quando il titolare del conto effettua una spesa deve sapere alla perfezione di quanti soldi ha a disposizione sul conto: se controllasse solo il saldo contabile rischierebbe di fare l’operazione senza sapere di quanta liquidità dispone, con il rischio anche di andare in scoperto. Il saldo di un conto può essere trovato nell’estratto conto, in fondo alla lista dei movimenti; ovviamente questo valore si può trovare anche online, accedendo al proprio servizio di internet banking: in questo modo è possibile monitorare il saldo contabile ed il saldo disponibile in tempo reale.