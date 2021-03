Il trading online, ovvero la compravendita di titoli da effettuare con finalità speculative direttamente via web, senza ricorrere alle tradizionali agenzie di intermediazione, coinvolge un numero sempre maggiore di persone, anche non particolarmente esperte del mercato azionario. Tuttavia, allo stesso modo, soprattutto ai neofiti spesso sorge l’interrogativo che riguarda l’effettivo vantaggio di investire con questo sistema.

Ovviamente, per comprendere con consapevolezza sufficiente quali e quanti siano i vantaggi di questo genere di investimento, è necessario lasciare trascorrere diversi mesi dalle prime esperienza, così da avere una maggiore dimestichezza con gli strumenti web, riconoscere meglio le occasioni e, conseguentemente, rendersi conto dell’efficacia dei propri metodi.

Il trading online può essere vantaggioso?

Fare trading online può essere senza dubbio conveniente, ma è opportuno acquisire una certa esperienza. Non si tratta di un gioco, ma di un vero sistema di investimento che, se effettuato in modo corretto, può comportare guadagni e soddisfazioni e, al contempo, divertire e appassionare. Ci sono persone che con questa attività riescono ad ottenere un utile di diverse migliaia di euro, ovviamente non si tratta di un risultato né immediato né facile.

Il trading online permette di lavorare ovunque, da casa, in viaggio, in vacanza e in qualsiasi momento, non comporta costi particolari, è un’attività totalmente indipendente e consente, con un po’ di abilità, di guadagnare anche molto più di uno stipendio. Il successo in questo campo non è però dovuto alla fortuna, ma all’abilità e all’esperienza: per questo occorre avere una certa pazienza.

Ai principianti, i broker online permettono di iniziare con piccole cifre e di usufruire di quella che viene detta una “leva finanziaria”, ovvero uno strumento che consente di incrementare i propri guadagni anche senza disporre di un capitale enorme, al fine di tutelarsi nei confronti di eventuali perdite.

Attenzione alla scelta del broker

La scelta del broker per il trading online è determinante. Il web offre una vasta scelta di piattaforme, tra le quali non sempre è facile scegliere le migliori. Una piattaforma di trading di ottima qualità è autorizzata CONSOB, dispone di un regolamento ben preciso, non comporta costi fissi e non applica alcuna commissione, oltre a garantire bonus eccellenti.

Un altro dettaglio importante da prendere in considerazione soprattutto per chi si sta avvicinando al mondo del trading è la formazione: una piattaforma eccellente offre percorsi di formazione per i principianti, mostra il significato dei termini tecnici e aiuta a capire come si può trarre un utile dalle operazioni online.

Attenzione alle false promesse di guadagno

Alcuni credono, erroneamente, che con il trading online sia possibile accumulare una considerevole ricchezza in tempi relativamente brevi. In realtà non è per niente così, anzi, si raccomanda di diffidare da chiunque prometta qualcosa del genere.

Il trading online permette di ottenere un utile, talvolta anche relativamente elevato, nel momento in cui si riesce a prevedere le variazioni dei mercati azionari. È un’attività da prendere molto sul serio, e da praticare seguendo metodi di comprovata efficacia, con la massima attenzione e preparazione, poiché comporta sempre e comunque un’alta percentuale di rischio. Prima di iniziare ad investire i propri risparmi con questo sistema, si consiglia di studiare attentamente come funzionano i mercati finanziari, e cercare di capire come poterne prevedere l’andamento.

Solo con una formazione approfondita è possibile operare sui mercati con una certa sicurezza, ma anche in questo caso per ottenere un utile considerevole è necessario attendere un certo periodo di tempo. Per questo è importante, almeno per i primi tempi, evitare di utilizzare soldi reali, avvalendosi delle piattaforme che offrono un conto virtuale per fare pratica.

Operare online sui mercati finanziari può essere emozionante e divertente, ma è necessario procedere per gradi e con attenzione, per evitare di perdere il proprio capitale in operazioni avventate.