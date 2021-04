Sono molte le persone che vogliono investire nell’immobiliare: il problema è che non tutti possono farlo, visto che il capitale necessario è spesso fuori dalla disponibilità dei piccoli e dei medi risparmiatori. L’avvento di una piattaforma come Walliance ha permesso di andare oltre questi limiti, consentendo praticamente a chiunque l’accesso agli investimenti immobiliari. Cerchiamo di capir meglio di cosa si tratta, vediamo che servizi offre, quali sono i costi e le opportunità di guadagno.

Cos’è e a cosa serve Walliance

Walliance si presenta come la prima piattaforma in Europa che permette di investire in progetti immobiliari in tutto il mondo direttamente dal proprio smartphone. Questa realtà, nata a Trento e composta da Walliance France, Wall e dal brand Wallcast, è nata per abbattere le barriere di ingresso tipiche degli investimenti nel settore immobiliare. Una volta iscritti, gli utenti della piattaforma possono accedere ai vari progetti: ogni operazione ha la sua scheda che la descrive in maniera chiara e semplice e con costanti aggiornamenti, offrendo tutti i documenti e tutte le informazioni necessarie per poter effettuare un investimento consapevole.

Gli utenti hanno la possibilità di investire somme contenute a partire da 500 euro e possono farlo attraverso l’equity crowfunding oppure il debr crowfunding. Nel primo caso si investe in una società di capitali, quindi si diventa soci, mentre nel secondo caso si prestano (tramite dei bond) soldi alla società in cambio della restituzione alla scadenza dei soldi investiti e degli interessi. La formula del debt crowfunding è disponibile solo li investitori qualificati e professionali. Finora tutti progetti finanziati tramite la piattaforma di Walliance si sono conclusi con successo, con un rendimento medio pari al 10,5%.

Vantaggi, costi e tassazione

Il buon rendimento, la possibilità di entrare con semplicità in un mercato di solito inaccessibile, il fatto di poter investire anche solo 500 euro (cosa che permette anche di diversificare il proprio portafoglio di investimenti immobiliari) sono gli aspetti più interessanti per gli utenti della piattaforma. A questi si aggiunge l’assenza di commissioni, di costi di iscrizione e di canoni mensili. La piattaforma di Waliance garantisce la massima sicurezza per gli account degli utenti, che sono protetti da una crittografia a 256 bit (la stessa impiegata dalle Big Banks). Finora tramite Walliance sono stati investiti 27,7 milioni di euro, utilizzati per finanziare 22 progetti. Gli utenti attivi sono quasi 40.000.

Per quanto riguarda la tassazione, gli investimenti effettuati tramite il sistema dell’equity crouwfunding rientrano nell’ambito dell’applicazione del regime fiscale previsto per le partecipazioni al capitale societario. Questo significa che il rendimento ottenuto viene qualificato come reddito da capitale. I dividendi vengono tassati con una ritenuta a titolo di imposta del 26% se l’investitore è una persona fisica, mentre vanno a formare il reddito d’impresa imponibile nel caso in cui il soggetto investitore sia un’azienda.