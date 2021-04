Nel corso del 2020 la pandemia da coronavirus ha condizionato in modo importante la nostra vita. Questo anche in ambiti non prettamente correlati al virus Sars-Cov 2, come ad esempio per tutto ciò che riguarda gli investimenti. La motivazione è semplice, se è vero che nel corso del 2020 numerose aziende hanno dovuto superare un periodo di crisi, questo non è però vero per tutti i settori. Alcuni ambiti infatti hanno tratto ampi vantaggi dallo svilupparsi della pandemia.

Investire in titoli di aziende farmaceutiche

Le prime aziende che sicuramente hanno tratto grande vantaggio dal diffondersi di un virus potenzialmente letale sono state quelle di tipo farmaceutico. Questo in senso globale: le azioni farmaceutiche sono tra quelle che non hanno mai subito i crolli del mercato, mostratisi invece in vari altri ambiti. Detto questo, chiaramente poi è necessario andare a valutare la singola azienda farmaceutica quotata in borsa, perché non è tutto oro quel che luccica. Negli investimenti in titoli azionari si nota però sempre un andamento particolare, è a volte sufficiente un singolo titolo in rialzo per permettere all’intero comparto di godere dell’effetto trainante dello stesso. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, numerose aziende farmaceutiche sono in pieno boom, grazie alla pandemia.

Gli eventi pre e post vaccino

Si deve anche considerare che proprio la scoperta dei primi vaccini, avutasi verso la fine del 2020, ha trascinato non solo i titoli di aziende farmaceutiche, ma l’intero mercato delle bose internazionali. Di fatto anche solo sapere che è possibile vaccinarsi contro il virus Sars-Cov 2 ha funzionato come vento in poppa per l’intera economia mondiale, e non solo. Anche se oggi i vaccini non sono ancora stati inoculati alla maggior parte delle popolazione mondiale, il solo fatto che si siano cominciare le campagne vaccinali permette di guardare al futuro con maggiore speranza. La speranza, le possibilità per il futuro, le aspettative, sono tutti sentimenti che alimentano i mercati azionari. Lo ha notato chiunque speculi in borsa, non solo per quanto riguarda le azioni farmaceutiche.

Alcune realtà meglio di altre

Le azioni farmaceutiche stanno tutte mostrando ottime performance nel corso del 2021, continuando il trend che è di fatto iniziato lo scorso anno. Questo è l’effetto dei vaccini, ma anche dell’andamento dei ricavi dei principali gruppi farmaceutici. Perché i vaccini sono solo la punta dell’iceberg, durante una pandemia sono vari i prodotti farmaceutici e parafarmaceutici che sono necessari, in tutto il mondo. Si pensi ad esempio alla produzione di mascherine e di gel disinfettante per le mani. Una buona fetta delle aziende che oggi producono beni che sono utili ad arginare il contagio da coronavirus, così come a curare i sintomi della malattia, sta vivendo un periodo di grande successo sul fronte dei fatturati. Ovviamente poi se si decide di speculare con le azioni farmaceutiche è consigliabile concentrarsi sulla singola società selezionata. Verificando lo stato di salute della realtà, gli investimenti futuri, l’eventuale possibilità di fusioni o di acquisizioni. Proprio come si fa quando si desidera acquistare dei titoli azionari di una qualsiasi realtà industriale.