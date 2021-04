Chi deve aprire un nuovo conto corrente si trova a scegliere tra un gran numero di alternative; gli istituti di credito cercano di conquistare nuovi clienti proponendo soluzioni innovative e personalizzate, ma per avere la meglio sulla concorrenza ogni tanto lanciano delle offerte particolari. Rientra in questa ottica la promozione Credit Agricole Amazon: vediamo di cosa si tratta e scopriamo quali sono i suoi benefici, i servizi ed i costi.

Cos’è e come funziona la promozione Credit Agricole Amazon

La promozione Credit Agricole Amazon premia i nuovi clienti dell’istituto che decidono di aprire il conto online della banca. Per ottenere il buono regalo del valore di 100 euro da spendere su Amazon bisogna innanzi tutto aprire il conto entro la data di scadenza della promozione, inserendo nell’apposito spazio del form di apertura il codice promozionale AMAZON; il secondo passo consiste nell’attivazione della carta di debito che la banca ha consegnato al momento dell’apertura del conto; infine bisogna accreditare il proprio stipendio o la propria pensione, oppure versare almeno 5.000 euro, mantenendo un saldo non inferiore a questa cifra fino alla data prevista.

Con Credit Agricole Amazon è possibile raddoppiare il premio: si può ottenere un altro buono regalo da spendere sul celebre sito di e-commerce se il titolare del conto corrente richiede la Carta Oro American Express. Il valore del buon può arrivare fino a 100 euro. Per ottenerlo bisogna richiedere la carta tramite il proprio home banking entro il primo marzo del 2021; in seguito, entro 90 giorni dal giorno della sua emissione, bisogna spendere almeno 500 euro con la carta. Chi compie questi passi non solo ha diritto al buono Amazon, ma può anche beneficiare della quota gratuita per il primo anno della Carta Oro.

Servizi e costi del Conto Online

Per partecipare alla promozione Credit Agricole Amazon bisogna, come detto, aprire il Conto Online della banca. Si tratta di un conto a canone zero, che include una carata di debito con cui fare acquisti (anche online) e prelevare in tutti gli sportelli del mondo e che può essere gestito direttamente tramite l’App Credit Agricole Italia. I prelievi agli ATM Credit Agicole, il servizio di internet banking ed i bonifici SEPA eseguiti online sono gratuiti, come lo sono anche le domiciliazioni bancarie l’estratto conto online (quello cartaceo costa 85 centesimi). Si pagano invece i bonifici SEPA fatti allo sportello verso la stessa banca (2,00 euro) e verso altre banche (2,50 euro). I primi 24 prelievi effettuati presso gli ATM di altre banche sono gratuiti, mentre per quelli successivi è prevista una commissione di 2,10 euro.