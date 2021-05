Quando si devono spedire delle comunicazioni importanti spesso di ricorre alla posta raccomandata. Questo tipo di prodotto permette di monitorare la spedizione e di sapere quando viene consegnata. Nel corso degli anni Poste Italiane ha elaborato diverse tipologie di raccomandata: vediamo quali sono le loro caratteristiche, come si compilano, come si inviano e quanto costano.

Caratteristiche e costi delle varie tipologie di raccomandata

Tutti i tipi di raccomandata sono accomunati da una serie di caratteristiche:

il mittente riceve un’ attestazione dell’avvenuta spedizione ;



il destinatario deve firmare alla consegna;



si possono spedire fino a 2 kg di lettere e documenti;



la spedizione può essere monitorata;



la spedizione può essere richiesta all’ufficio postale o online .



Ma andiamo a vedere quali sono i tratti distintivi delle varie tipologie.

Raccomandata classica

Il mittente riceve un’attestazione dell’avvenuta spedizione ed ha la possibilità di monitorarla tramite la funzione Cerca Spedizioni del sito www.poste.it, tramite l’app Ufficio Postale oppure chiamando il numero verde 803160. La raccomandata viene consegnata al destinatario, che deve firmare; se non è in casa, il postino lascia l’avviso da presentare all’ufficio postale entro trenta giorni per ritirare la lettera. L’invio può essere inoltrato anche online tramite il sito di Poste Italiane, che si occupa della stampa, dell’imbustamento e della spedizione della lettera. Il costo per una spedizione partono da 5.40 euro per buste fino a 20 grammi, per arrivare d un massimo di 14,75 uro per spedizioni di peso compreso tra uno e due chili.

Raccomandata 1

Per quanto riguarda certificazione e monitoraggio della spedizione non cambia nulla rispetto alla versione classica; cambiano le tempistiche (la consegna avviene il giorno successivo a quello di accettazione, a meno che il destinatario non abiti in una delle località espressamente indicate da Poste Italiane) e le modalità di consegna. Il postino infatti fa due tentativi di consegna, poi la lettera rimane per 15 giorni in giacenza presso l’ufficio postale; se il destinatario non la ritira, la raccomandata torna l mittente, I costi partono da 6,90 euro per pesi fino a 20 grammi per arrivare a 18,80 euro per quelle più pesanti (fino a 2 kg).

Raccomandata 1 con prova di consegna

Le caratteristiche sono le stesse della Raccomandata 1, ma il mittente riceve una cartolina firmata dal destinatario come prova della ricezione della lettera. Il costo di ogni spedizione parte dai 9,90 euro per pesi fino a 20 grammi e sale fino a 21,80 euro per pesi fino a 2kg.

Raccomandata 1 in contrassegno

Questo prodotto presenta le stesse caratteristiche della Raccomandata 1 in contrassegno, ma se ne distingue per il fatto che la consegna avviene solo dopo che il destinatario ha effettuato il pagamento dell’importo che il mittente ha indicato sul modulo di accettazione. IL csto per ogni spedizione parte da 12,90 euro per pesi fino a 20 grammi ed arriva fino ai 24,80 per pesi fino a 2kg.

Raccomandata Internazionale

Con questa tipologia di raccomandata è possibile spedire lettere e piccoli oggetti (sempre fino ad un massimo di 2 kg) in tutto il mondo, con la possibilità di monitorare la spedizione fino al confine utilizzando la funzione Cerca Spedizioni del sito. La spedizione può essere fatta dall’ufficio postale oppure online e tramite l’applicazione ufficiale Ufficio Postale. Il costo della spedizione varia in base al peso ed alla destinazione. Esistono infatti tre diverse zone tariffarie: per la Zona 1 i costi vanno da 7,10 euro a 28,45 euro, per la Zona 2 vanno da 8,40 euro a 40,30 e per la Zona 3 dai 9,05 euro a 50,90 euro.

Raccomandata Da Te

Si tratta di una versione alternativa della Raccomandata classica: invece di recarsi presso l’ufficio postale si può prenotare il ritiro della lettera chiamando il numero verde 803160 o dal sito www.poste.it (nella sezione Servizi a domicilio). Il costo è pari a quello della Raccomandata classica più 2,50 euro per il servizio di ritiro a domicilio.

Come compilare il modulo

Per inviare una raccomandata è sufficiente compilare l’apposito modulo disponibile presso gli uffici postali; chi decide di inviare la lettera tramite il servizio online non deve fare altro che riempire il form con i dati richiesti. Se si opta per la raccomandata A/R è necessario compilare in modo corretto l’avviso di ricevimento: in questo modo (e pagando 110 euro in più) si riceve la conferma della consegna della lettera, con tanto di data e di firma del destinatario. Nella parte frontale dell’avviso sono presenti gli spazi in cui inserire i dati del mittente; nella parte posteriore vano invece inseriti i dati del destinatario.