Eurizon Soluzione ESG 60

Eurizon Soluzione 60 è un fondo che appartiene al gruppo Intesa San Paolo ed è gestito da Eurizon Capital- SGR

È un fondo della categoria ESG che ha un impatto positivo sul mondo perché è attento alla sostenibilità delle scelte d’investimento.

Quali sono le caratteristiche di Eurizon Soluzione 60?



Eurizon Soluzione 60 investe sia in strumenti di carattere azionario e sia in strumenti di carattere monetario e obbligazionario.

Gli strumenti di carattere azionario sono maggiori, infatti, riguardano dal 40% all’80% delle attività.

Le azioni sono diffuse principalmente da società a capitalizzazione elevata o medio elevata.

Il fondo non investe direttamente in azioni o obbligazioni ma investe in alcuni OICVM e/o FIA, inoltre, risulta essere collocato a rischio di cambio anche se gli strumenti finanziati in euro sono tra il 35% e il 70% e viene gestito attivamente con un benchmark.

Investire con Eurizon soluzione 60 ha dei rischi?

L’obiettivo del fondo è quello di essere migliore rispetto al benchmark di riferimento, per far si che questo accade il gestore include nel portafoglio investimenti rischiosi.

Questo fondo, infatti, è stato collocato nella categoria 5 cioè ad un livello medio-alto della scala di rischio.

Ciò significa che il fondo non è tra i più rischiosi ma non è nemmeno un buon investimento per chi non vuole esporre il capitale a fluttuazioni di mercato.

Inoltre, questa analisi di rischio è approssimativa e non dà una chiara visione delle potenziali perdite.

Quali sono i costi di gestione del fondo Eurizon soluzione 60?

Per coprire i costi di gestione del fondo e i costi legati alla distribuzione del fondo sono necessarie delle spese che riducono il potenziale rendimento.

Prima di investire è fondamentale dare un’occhiata al prospetto dei costi.

Nella maggior parte dei casi le spese che devono essere sostenute per l’investimento sono:

Le spese prelevate dal fondo annuale: pari al 2 % del patrimonio complessivo di cui l’1% serve per pagare la gestione;

Le commissioni dei rendimenti: pari al 20% della differenza maturata nell’anno solare;

Le spese di sottoscrizioni: pari all’1,50% del capitale investito. Tali spese possono avvenire in qualsiasi momento con un investimento di almeno 500 euro. La somma può essere versata sia sotto forma di piano di accumulo e sia in un’unica soluzione.

Il valore delle spese può variare di anno in anno e si basano sulle spese dell’anno precedente.

Conviene investire con il fondo Eurizon Soluzione 60?

In primis bisogna precisare che un investimento non coeso con le tue possibilità è difficile possa diventare fruttuoso, infatti ogni strumento che viene utilizzato correttamente e viene compreso può essere definito come potenziale utile.

Eurizon Soluzione è un fondo bilanciato che è perfetto per i risparmiatori dal profilo di rischio medio-alto e sono motivati dall’esigenza di un investimento sostenibile.

Prima di investire, ti consiglio di aumentare la tua formazione finanziaria così da utilizzare, riconoscere e valutare altri strumenti.

Esistono, infatti, fondi a gestione passiva che hanno moltissimi vantaggi come ad esempio gli ETF.

Quali sono i risultati di Eurizon Soluzione 60 nel passato?

Negli anni passati, nello specifico in 10 anni, il fondo non è riuscito mai a realizzare prestazioni migliori del benchmark, solo nel 2015.

Questo è dovuto al fatto che sul fondo vengono caricati oneri di gestione che non hanno nulla a che fare con il bechmark.

La gestione attiva non è copertura di prestazioni migliori ma costa anche tanto e proprio per questo riduce il rendimento.

I risultati di Eurizon Soluzione 60 presi singolarmente ( senza metterlo a confronto con il benchmark) sono ottimi, infatti negli anni ha ottenuto i seguenti rendimenti:

2012= 10%

2014= 12%

2015: 7%

2016= 4%

2017= 3%

2019= 19%

Il guadagno complessivo è pari al 60% mentre il rendimento annuale è pasi al 7%.

Il valore della quota del Fondo viene pubblicata giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e si qualifica ai sensi dell’art 8 del Regolamento dell’Unione Europea 2019/2088.

Al servizio possono aderire persone fisiche che hanno stipulato con la Banca convenzionata il contratto con tecniche di comunicazione a distanza attraverso l’invio della rendicontazione in formato elettronico.